Mai mulţi lideri din industria europeană a automobilelor electrice au îndemnat miercuri Comisia Europeană să nu renunţe la obiectivul referitor la emisii zero pentru maşinile noi în 2035, avertizând că orice cedare ar submina investiţiile şi ar mări decalajul dintre blocul comunitar şi China, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Executivul comunitar urmează să prezinte, pe 16 decembrie, un pachet auto care ar putea oferi mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte obiectivele privind emisiile de CO2 şi ar putea relaxa o interdicţie a vânzărilor de maşini noi cu motor cu ardere internă începând din 2035, lucru cerut de producătorii auto germani şi de Asociaţia Producătorilor Europeni de Automobile.

Redeschiderea uşii pentru tehnologiile de tranziţie ar încetini trecerea la vehiculele electrice

Într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, organizaţiile E-Mobility Europe şi ChargeUp Europe, susţinute de aproape 200 de semnatari, precum producătorii auto suedezi Polestar şi Volvo Cars, au solicitat menţinerea obiectivelor.

„Suntem profund îngrijoraţi de eforturile recente de a dilua obiectivele dumneavoastră”, se arată în scrisoare, o aluzie la eforturile de lobby ale industriei auto.

Organizaţiile au adăugat că redeschiderea uşii pentru tehnologiile de tranziţie, cum ar fi vehiculele hibride plug-in şi combustibilii neutri din punct de vedere al emisiilor de CO2, ar crea incertitudine şi ar încetini trecerea la vehiculele electrice, tocmai când producătorii chinezi de automobile electrice avansează şi reduc costurile.

„Fiecare întârziere din Europa nu face decât să mărească decalajul faţă de China”, au adăugat semnatarii

Pachetul de măsuri pentru industria auto al UE a fost supus unui efort intens de lobby, scrisori către Bruxelles fiind trimise atât de industria auto, cât şi de activiştii de mediu, înainte de anunţul oficial al Comisiei.