Inteligența artificială – oportunitate sau îngrijorare? Investitorii globali au opinii împărțite la Abu Dhabi Finance Week

Investitorii prezenți la Abu Dhabi Finance Week au transmis mesaje mixte privind evoluția sectorului de inteligență artificială: de la prudență față de evaluările tot mai ridicate ale companiilor AI, până la interes crescut pentru infrastructura care ar putea susține expansiunea tehnologică în anii următori, potrivit Reuters.

În ultimele luni, giganți tech precum Alphabet, Meta și Oracle au accelerat accesarea piețelor de datorie pentru a finanța investițiile masive necesare în centre de date, procesoare specializate și energie, alimentând temerile legate de formarea unei noi bule speculative.

Jenny Johnson, CEO Franklin Templeton, a descris contextul actual drept “primele zile ale unei goane după aur”, subliniind că impactul real al AI asupra profitabilității companiilor va deveni vizibil abia peste câțiva ani. Aceasta a remarcat că transformările aduse de tehnologie în productivitate, costuri operaționale și modele de afaceri sunt încă în fază incipientă.

La rândul său, Stephen Schwarzman, CEO Blackstone, a atras atenția asupra presiunilor uriașe asupra infrastructurii energetice generate de creșterea accelerată a AI. El a afirmat că, teoretic, “rețeaua electrică ar trebui dublată” pentru a susține volumul de procesare și cererea tot mai mare pentru energie necesară centrelor de date, ceea ce implică proiecte majore de investiții și politici publice pe termen lung.

Fondurile suverane din regiune rămân optimiste. Abu Dhabi Investment Council (ADIC) consideră în continuare companiile AI o oportunitate, în pofida evaluărilor ridicate. Shiv Srinivasan, responsabil pentru piețele publice, a declarat că AI și biotehnologia “rămân industrii puternice” și sunt încă într-un stadiu mediu al maturizării lor.

Nu toți investitorii împărtășesc optimismul. Chris Hohn, fondatorul fondului TCI, a avertizat că unele companii listate ca fiind “jucători AI” nu au modele de afaceri sustenabile în această etapă. El a subliniat că AI va genera perturbări majore, însă nu toate vor fi favorabile pentru piață sau pentru investitori.