Jaguar Land Rover a decis să îl concedieze pe Gerry McGovern, șeful departamentului de creație și omul din spatele controversatului concept electric Type 00. Informația a fost publicată de Autocar și confirmată de surse din interiorul companiei. Potrivit acestora, McGovern a fost „escortat afară din birouri„, iar funcția sa a fost desființată imediat.

Reprezentanții Jaguar Land Rover au refuzat să ofere detalii. Un purtător de cuvânt JLR a declarat doar: „No comment”. Nici compania-mamă Tata Motors nu a transmis un punct de vedere oficial.

Context sensibil: rebranduire și critici puternice

Decizia vine într-un moment sensibil pentru marca britanică, aflată în plin proces de rebranduire și tranziție către electromobilitate. Recentul rebranding Jaguar și lansarea conceptului Type 00 au generat reacții puternice, în mare parte negative. Campania de imagine a fost intens criticată, la fel și direcția de design propusă pentru viitoarele modele electrice.

Conceptul Type 00 a fost prezentat anul trecut ca o previzualizare a noii identități Jaguar. Modelul este un coupe electric ultra-luxos, cu un design masiv, dominat de linii drepte și suprafețe plane, care se îndepărtează radical de formele clasice ale mărcii. Reacțiile din mediul online au fost virulente. Mașina a fost comparată cu personaje și obiecte din cultura pop, precum Pink Panther sau mașina din „Barbie”. Chiar și lideri din industria auto au ironizat public direcția aleasă de Jaguar.

La momentul lansării, Jaguar a descris Type 00 drept „un indicator al filozofiei de design și al intențiilor pentru viitoarele modele”. Fostul CEO Adrian Mardell declara într-un interviu că viitoarea gamă electrică de lux Jaguar va fi poziționată într-o zonă de preț de aproximativ 150.000 de lire sterline, echivalentul a aproape 200.000 de dolari. Conceptul a avut prima apariție publică în martie 2025, la Paris.

Schimbare de conducere și posibile reorientări strategice

Concedierea lui Gerry McGovern vine la mai puțin de o săptămână după schimbarea conducerii companiei. Adrian Mardell s-a retras din funcția de CEO al Jaguar Land Rover, iar poziția a fost preluată de PB Balaji, fost director financiar al Tata Motors. Balaji are 32 de ani de experiență în industrie și peste un deceniu petrecut în cadrul grupului Tata.

Sursele din interiorul companiei susțin că noul CEO ar pregăti schimbări de strategie. Plecarea rapidă a lui McGovern este văzută ca un prim semnal clar în acest sens. Deși nu există o confirmare oficială privind legătura directă dintre rebranduire și concediere, contextul arată că direcția actuală a generat tensiuni interne.

O carieră de 21 de ani și modele emblematice

Gerry McGovern părăsește JLR după o carieră de 21 de ani în cadrul grupului. El este considerat unul dintre cei mai influenți designeri auto din ultimele două decenii. Sub conducerea sa au fost dezvoltate unele dintre cele mai importante modele din portofoliul Jaguar Land Rover. Printre acestea se numără Range Rover Evoque, Range Rover Velar, noua generație Land Rover Defender și actuala gamă Range Rover.

Înainte de JLR, McGovern a lucrat la Austin Rover Group, unde a semnat concepte precum MG EX-E și modele de serie precum MG F și Land Rover Freelander. Ulterior, și-a continuat cariera la Ford, unde a contribuit la relansarea brandurilor Lincoln și Mercury.

Viitor incert

Planurile Jaguar pentru următorii ani includeau lansarea primului model electric de serie din noua gamă în 2026. Era vorba despre un GT electric cu patru uși, urmat de cel puțin încă două modele de lux complet electrice. Odată cu plecarea lui McGovern, aceste planuri ar putea suferi modificări.

În acest moment, Jaguar și JLR nu au anunțat cine va prelua conducerea departamentului de design și nici dacă direcția estetică va fi schimbată. Plecarea lui McGovern marchează una dintre cele mai importante schimbări interne din ultimii ani pentru brandul britanic.