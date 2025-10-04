Lamborghini are în plan modele „și mai nebunești” după Huracán Sterrato / Director: „Nu vrem doar să îmbunătățim, vrem să surprindem”

Lamborghini plănuiește modele noi care să fie „și mai nebunești” decât versiunile de Huracán Sterrato și STO. Succesul celor două versiuni a demonstrat că nu există limite în ceea ce privește modul dramatic în care italienii pot reinventa modelele existente, titrează Autocar.

Director: „Nu am profitat suficient de această oportunitate”

Cu un record de 10.687 de mașini livrate în 2024, Lamborghini este acum un brand mai puternic ca niciodată. Bilanțul financiar pozitiv din ultimii ani a oferit companiei spațiu pentru a experimenta cu modele de nișă precum Huracán Sterrato. O continuare bazată pe Temerario este aproape confirmată și există potențial pentru și mai multe proiecte speciale.

Directorul de vânzări și marketing al Lamborghini, Federico Foschini, a declarat că, din perspectiva mărcii, aceste modele oferă oportunități imense. Făcând aluzie la revenirea modelului Sterraro, acesta a spus că „piața există”, așa că „trebuie să îl punem în practică”.

„Cred că nici măcar nu am profitat suficient de această oportunitate, deoarece se pot face multe lucruri cu Sterrato; și cred că, în viitor, cu siguranță vom putea introduce această oportunitate la un moment dat”, a declarat Federico Foschini, directorul de vânzări și marketing al Lamborghini.

Pe lângă noile derivate, Lamborghini intensifică personalizarea pe care o oferă clienților, într-o mișcare de creștere a profitabilității fără a crește volumul vânzărilor. De exemplu, un nou atelier de vopsire la fabrica din Sant’Agata înseamnă că sunt oferite 400 de finisaje de vopsea numai pentru Revuelto și Temerario, înlocuitorul supercar-ului Huracán.