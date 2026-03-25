Vehiculele electrice ar putea juca un rol crucial în echilibrarea rețelelor electrice din Europa, pe fondul creșterii rapide a producției din surse regenerabile și a consumului de energie. Totuși, valorificarea acestui potențial depinde de extinderea încărcării inteligente, dezvoltarea infrastructurii și adaptarea cadrului de reglementare, potrivit unui raport realizat de EY în parteneriat cu Eurelectric, citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Europa traversează o transformare profundă: producția de energie din surse regenerabile, precum eoliană și solară, este în creștere accelerată, în timp ce electrificarea transportului, a locuințelor și a industriei avansează rapid. Deși acest proces este esențial pentru reducerea emisiilor și consolidarea independenței energetice, el aduce și o provocare majoră: menținerea stabilității rețelei într-un context în care atât producția, cât și consumul devin tot mai variabile.

Vehiculele electrice pot deveni un pilon al flexibilității energetice

Potrivit raportului, o parte importantă a soluției există deja: vehiculele electrice. Acestea pot deveni un pilon al flexibilității energetice, într-un sistem în care cererea și oferta trebuie echilibrate constant.

Analiza pornește de la o tendință clară: creșterea simultană a producției de energie regenerabilă și a consumului de electricitate. În următoarele decenii, consumul de energie electrică în Europa ar putea crește de patru ori mai rapid decât în ultimele 40 de ani, depășind 4.500 TWh până în 2050. În același timp, sursele regenerabile au ajuns deja la circa 45% din producția totală, iar capacitățile eoliene și solare continuă să se extindă.

Caracterul variabil al energiei regenerabile generează însă dezechilibre: perioade de surplus, reflectate inclusiv în mii de ore cu prețuri negative la electricitate, dar și intervale de deficit. În acest context, flexibilitatea sistemului energetic devine esențială.

Încărcarea inteligentă este considerată soluția cea mai realistă

Raportul indică două direcții principale prin care vehiculele electrice pot contribui. Prima este încărcarea inteligentă (V1G), care permite mutarea automată a încărcării în intervale cu energie ieftină sau excedentară, evitând orele de vârf. A doua este tehnologia bidirecțională (V2G), prin care mașinile pot returna energie în rețea, transformându-se în baterii mobile.

Pe termen scurt, încărcarea inteligentă este considerată soluția cea mai realistă, în timp ce implementarea pe scară largă a tehnologiei bidirecționale depinde de evoluția reglementărilor și a infrastructurii. Până în 2030, bateriile vehiculelor electrice din Europa ar putea furniza până la 114 TWh pentru aplicații de tip V2X, echivalentul a circa 4% din consumul anual de electricitate. Această capacitate ar putea alimenta aproximativ 30 de milioane de locuințe timp de un an.

Beneficiile sunt directe, prin reducerea costurilor cu energia

Impactul economic este, de asemenea, semnificativ: utilizarea flexibilității existente ar putea genera economii de aproximativ 4 miliarde de euro anual pentru operatorii de rețea și ar putea reduce costurile de modernizare a infrastructurii energetice.

Pentru consumatori, beneficiile sunt directe, prin reducerea costurilor cu energia, în funcție de modul de utilizare a mecanismelor de flexibilitate. Astfel, vehiculele electrice nu mai sunt doar consumatori de energie, ci pot deveni active strategice ale sistemului energetic.

În cazul României, contextul este similar, dar la o scară mai redusă. Țara dispune de un mix energetic cu o pondere importantă de surse regenerabile și a înregistrat creșteri ale capacităților solare și eoliene, în timp ce piața vehiculelor electrice este în expansiune.

Trei direcții principale pentru România

Raportul identifică trei direcții principale pentru România. Prima este gestionarea vârfurilor de consum: fără distribuirea inteligentă a încărcării, creșterea numărului de mașini electrice ar putea amplifica presiunea asupra rețelei în orele de seară. A doua vizează valorificarea surplusului de energie regenerabilă, prin utilizarea vehiculelor electrice ca sisteme descentralizate de stocare. A treia se referă la oportunitățile economice pentru consumatori și companii, inclusiv pentru operatorii de flote.

Pentru a valorifica aceste beneficii, este necesară accelerarea dezvoltării infrastructurii de încărcare, susținută de programe de finanțare precum E Move și E Mobility, precum și implementarea unor politici clare privind tarifele dinamice, interoperabilitatea și regimul fiscal.

Potrivit raportului, România are avantajul de a putea învăța din experiența altor state europene, transformând creșterea numărului de vehicule electrice într-o oportunitate pentru stabilizarea rețelei energetice.