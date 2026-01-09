dark
Mercedes-Benz CLA, votată Mașina Anului 2026 / Dacia Bigster ocupă locul 6, în fața electricului Renault 4

Daniel Simion
9 ianuarie 2026
Mercedes-Benz-CLA-Mașina-Anului-2026
Sursa foto: Car of The Year
Modelul electric Mercedes-Benz CLA a câștigat votul pentru premiul Mașina Anului (Car of The Year – COTY) 2026 cu 320 de puncte, surclasând modele precum Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster sau Fiat Grande Panda. Potrivit site-ului competiției, este a doua oară când Mercedes-Benz câștigă acest premiu, ultima oară fiind în 1974 cu modelul 450 SE/SEL.

Dacia Bigster, finalistul din România, a ocupat 6

COTY spune că juriul, reprezentat din 59 de jurnaliști din 23 de țări, a votat „în stil Eurovision” (oferind puncte, n.r.). Modelul Mercedes-Benz a câștigat premiul COTY 2026 la 100 de puncte avans de locul 2, ocupat de Škoda Elroq. Iată cum arată lista cu toți finaliștii pentru premiul Mașina Anului:

  1. Mercedes-Benz CLA – 320 de puncte;
  2. Škoda Elroq – 220 de puncte;
  3. Kia EV4 – 208 puncte;
  4. Citroën C5 Aircross – 207 puncte;
  5. Fiat Grande Panda – 200 de puncte;
  6. Dacia Bigster – 170 de puncte;
  7. Renault 4 – 150 de puncte.

Ce s-a întâmplat cu Renault și Dacia

Mercedes-Benz CLA a fost modelul care a primit cele mai multe locuri întâi din partea juriului, cu 22, în timp ce Citroën C5 Aircross a fost favoritul a 15 jurnaliști din juriu. Al treilea model ca popularitate a fost Fiat Grande Panda, cu 9 locuri întâi, urmat de Škoda Elroq cu 8.

Kia EV4 a fost mașina care a primit cele mai mari note de la doi membri ai juriului, în timp ce niciunul dintre ei nu a ales Renault 4 în acest an. Acest lucru vine după ce, pentru ultimii doi ani, Renault a dat Mașina Anului, prin perechea Renault 5/Alpine A290 (în anul 2025) și Renault Scénic (în 2024).

Nici Dacia Bigster nu a primit niciun loc 1 de la juriu, dar tot putem să punem acest lucru într-o lumină pozitivă. Un model proiectat și construit în România a reușit să fie finalist pentru un premiu internațional, iar Dacia Bigster a reușit să fie și în fața unui producător, deși este a companiei-mamă, care are o tradiție în istoria COTY, francezii câștigând de 8 ori premiul Mașina Anului.

