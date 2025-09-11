Mercedes-Benz EQS cu baterie solid-state: 1.200 km fără emoții de autonomie

Mercedes-Benz a testat un prototip EQS echipat cu o baterie solid-state pe un traseu real între Stuttgart și Malmö. Conform site-ului de presă Mercedes-Benz, mașina a parcurs aproximativ 1.200 km (749 de mile) și a ajuns la destinație cu încă 135 km (85 de mile) rămași în baterie. Rezultatul reprezintă una dintre cele mai convingătoare demonstrații practice ale potențialului acestei tehnologii.

Spre deosebire de testele pe circuit închise, parcurgerea nu a fost regizată, ci un drum transfrontalier prin Germania și Danemarca. Sistemul de navigație „Electric Intelligence” al mărcii a ținut cont de diferențele de nivel, climatizarea habitaclului și traficul de pe traseu. Astfel, demonstrația a pus în umbră actualele recorduri de autonomie ale mașinilor electrice de serie.

Markus Schäfer, directorul de tehnologie Mercedes, a numit performanța „un adevărat gamechanger pentru mobilitatea electrică”, subliniind că nu este un experiment de laborator, ci un indiciu despre ce ar putea primi clienții în următorii ani.

De ce e diferită această baterie

Prototipul a fost echipat cu celule solid-state pe bază de litiu-metal, dezvoltate împreună cu Factorial Energy. Față de acumulatorii litiu-ion actuali, noul pachet stochează cu circa 25% mai multă energie, fără creșteri de greutate sau dimensiuni. Totodată, folosește actuatoare pneumatice pentru a menține presiunea optimă în timpul ciclurilor de încărcare, un detaliu ce îmbunătățește atât siguranța, cât și durata de viață.

Această direcție arată că Mercedes nu renunță la tradiție, ci caută echilibrul între inovație și moștenire. CEO-ul Ola Källenius a confirmat deja că motoarele V12 vor rămâne în ofertă „și în anii 2030”, semn că marca mizează simultan pe autonomie și pe emoția condusului.

Un plan electric mai amplu

Demonstratia cu EQS-ul solid-state vine în contextul accelerării electrificării gamei. Mercedes pregătește lansarea unei Clase C electrice în 2026, anunțată cu o autonomie de aproape 800 km și un design cu grilă LED iluminată. În paralel, marca își menține publicul tradițional cu reeditări spectaculoase, precum viitorul G-Class Cabriolet.

Astfel, constructorul german încearcă să răspundă atât noilor exigențe de piață, cât și atașamentului față de modelele populare. Depășirea pragului de 1.200 km cu o singură încărcare reprezintă o cifră spectaculoasă. Este dovada că bateriile solid-state pot aduce autonomia mașinilor electrice la nivelul celor cu motoare pe benzină, fără compromisuri majore.