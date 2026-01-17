FOTO Un Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC, căutat de autoritățile din Italia, descoperit de Poliția frontiera din Corabia / Specificațiile modelului estimat la 150.000 de lei

Un autoturism în valoare de 150.000 de lei, căutat de autoritățile italiene, a fost descoperit de polițiștii de frontieră din Corabia, în urma unui control în trafic, informează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Corabia, mașina era condusă de un cetățean bulgar care se deplasa pe ruta Caracal – Corabia. Vehiculul a fost oprit pe 16 ianuarie în cadrul unei acțiuni de control desfășurate pe DN54.

„În urma verificărilor, polițiștii au constatat că autoturismul figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile din Italia.

Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul sectorului, iar cercetările continuă pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. La finalizarea acestora se vor lua măsurile legale care se impun”, se arată într-un comunicat al instituției.

Specificațiile modelului

Din imaginile oferite de Poliția de Frontieră, se poate observa că autoturismul în cauză este un Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC.

SUV-ul de dimensiuni medii este echipat cu un motor diesel de 2,0 litri cu 4 cilindri și sistem mild‑hybrid, care oferă un plus de eficiență și un boost electric de aproximativ 17 kW. Motorul produce circa 197 CP și un cuplu maxim de 440 Nm, fiind cuplat la o cutie automată 9G‑TRONIC și sistemul de tracțiune integrală 4MATIC. Această combinație permite accelerația de la 0 la 100 km/h în aproximativ 8 secunde și o viteză maximă de circa 219 km/h.

Din punct de vedere al dimensiunilor, GLC 220 d are o lungime de aproximativ 4,72 m, lățimea de 1,89 m și înălțimea de 1,64 m, cu un ampatament de 2,89 m. Portbagajul oferă un volum între 620 L și 1.640 L cu bancheta rabatată, iar rezervorul de combustibil are o capacitate de circa 62 L. Greutatea proprie se situează între 1.925 și 1.985 kg, iar capacitatea maximă de remorcare este de până la 2.500 kg, în funcție de echipare.

În ceea ce privește consumul, modelul obține valori mixte WLTP de aproximativ 5,1‑5,4 l/100 km, cu emisii de CO₂ între 134 și 141 g/km. Suspensia pe punți independente asigură un confort bun și stabilitate în curbe, iar sistemul mild‑hybrid contribuie la un răspuns mai lin la accelerație și o eficiență energetică sporită. SUV-ul este proiectat pentru cinci pasageri și oferă siguranță și confort, fiind potrivit atât pentru condusul urban, cât și pentru trasee mai lungi sau condiții mai dificile datorită tracțiunii 4MATIC.