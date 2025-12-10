dark
BMW va avea un nou președinte și CEO / Milan Nedeljković îi ia locul lui Oliver Zipse din mai 2026

Daniel Simion
10 decembrie 2025
Sursa foto: BMW
BMW își schimbă președintele și CEO-ul, înlocuindu-l pe Oliver Zipse cu actualul director de producție Milan Nedeljković. Potrivit unui comunicat de presă al bavarezilor, Zipse va fi înlocuit pe 14 mai 2026, după încheierea mandatului deja prelungit din 2023.

Nicolas Peter, președintele Consiliului Director al BMW AG, a declarat că Nedeljković reprezintă „o gestionare foarte concentrată a resurselor, fie ele financiare sau ecologice”. Totodată, Peter consideră că viitorul CEO are calitate esențială de leadership, cea de a inspira oamenii cu idei.

În 2023, contractul lui Oliver Zipse în calitate de președinte al Consiliului de administrație al BMW AG a fost prelungit peste vârsta obișnuită de pensionare, până în 2026. Ulterior, el va părăsi Consiliul de Administrație, conform planului, după Adunarea Generală Anuală din 13 mai 2026, încheind astfel o carieră de 35 de ani în cadrul BMW Group.

Milan Nedeljković, președintele desemnat al Consiliului de Administrație, este membru al consiliului din 2019 și este în prezent responsabil pentru divizia de producție. În vârstă de 56 de ani, și-a început cariera profesională la BMW ca stagiar în 1993 și a ocupat funcții de conducere la uzina din Oxford, ca director general al uzinelor din Leipzig și München și ca vicepreședinte senior pentru calitate corporativă.

