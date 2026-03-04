Bogdan Ivan, ministrul Energiei din partea Partidul Social Democrat (PSD), a declarat marți că prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei pe litru, la o zi după ce respinsese public acest scenariu.

Întrebat, într-un interviu la Digi 24, la ce evoluții ar trebui să se aștepte consumatorii în perioada următoare, ministrul a afirmat că evoluția prețurilor depinde în mare măsură de contextul internațional și de cotațiile petrolului.

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil.

În momentul de față, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120 de dolari atunci da, există acest risc, și dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc.

Repet, vom putea să ajungem, dacă va depăși barilul 110-120 de dolari, și la acel prag psihologic de 10 lei”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a adăugat că, la nivel guvernamental, sunt analizate măsuri pentru a atenua impactul eventualelor creșteri de preț.

Cu o zi înainte, acesta respinsese ferm scenariul unei creșteri a prețului la 10 lei pe litru, calificând informațiile apărute în spațiul public drept nefondate.

„Ne-am asigurat că nu se folosește acest context internațional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față, iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni sfruntate”, declara el anterior.

La acel moment, ministrul susținea că nu există argumente economice sau comerciale care să justifice un asemenea nivel al prețului la pompă.