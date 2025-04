ANALIZĂ Sunt suficienți 2.600 de euro pentru a face trecerea de la o motocicletă convențională la una electrică?

Programul Rabla încă nu s-a lansat, dar interesul față de acesta este deja vizibil. Revenind la un articol anterior în care am analizat potențialul ajutor financiar pentru achiziția unei motociclete electrice, care se ridică la aproximativ 2.600 de euro conform ghidului de finanțare disponibil pentru consultare publică (asta dacă nu apar modificări între timp), îmi pun următoarea întrebare:

„Sunt suficienți 2.600 de euro pentru a face trecerea de la o motocicletă convențională la una electrică?”

Această întrebare mi-am adresat-o în primul rând mie însumi, iar pentru a găsi răspunsul, am început să explorez internetul din România în căutarea unor informații relevante.

La prima vedere, ai putea fi tentat să spui „da”, fără să stai prea mult pe gânduri. O motocicletă nouă din clasa medie costă în jur de 10.000 de euro, iar un discount de 20% pare o ofertă atractivă. Dar oare prețul este singura barieră către tranziția completă la electric? Ei bine, nu chiar. Iată motivele pe care le-am descoperit:

Oferta limitată de motociclete electrice în România

În România, opțiunile disponibile sunt reduse. Am identificat doar doi producători majori: Can-Am și Zero Motorcycles, atunci când am căutat motociclete electrice comparabile cu cele convenționale.

Desigur, mai există și alți producători cu modele electrice, însă multe dintre acestea nu se califică pentru comparație din cauza limitărilor de viteză (45 km/h și 90 km/h), o restricție care nu se aplică motocicletelor convenționale din clasa medie.

Prețul real al motocicletelor electrice

Ipoteza inițială conform căreia ai obține 20% reducere din prețul de achiziție s-a dovedit optimistă. Asta deoarece prețul de pornire al acestor modele este mai mare decât al unei motociclete convenționale de clasa medie.

Can-Am Pulse începe de la 15.500 euro , iar Can-Am Origin ajunge la 17.900 euro .

începe de la , iar ajunge la . Zero Motorcycles oferă modele între 14.800 euro (Zero FXE) și 24.900 euro (Zero SR/F în configurația de bază).

Astfel, reducerea reală variază între 10% și 17%, în funcție de preferințele și cerințele fiecărui motociclist.

Ce primești pentru cât plătești?

Dacă analizăm strict specificațiile, prețurile de mai sus nu se justifică complet.

Modelele de la Can-Am și Zero Motorcycles oferă aceleași dotări ca orice motocicletă convențională Euro 5+, inclusiv sisteme de siguranță, iluminare, moduri de condus și conectivitate.

și oferă aceleași dotări ca orice motocicletă convențională Euro 5+, inclusiv sisteme de siguranță, iluminare, moduri de condus și conectivitate. Singurul avantaj clar este modul de livrare al cuplului, dar nu suficient încât să justifice cel puțin 4000 de euro în plus față de modelele convenționale.

Problema „elefanților din cameră”

Motocicletele electrice nu sunt scutite de provocările întâlnite și în industria auto. Iată cele mai importante trei:

Greutatea suplimentară

Motocicletele electrice sunt mai grele decât omoloagele lor convenționale.

De exemplu, Zero SR/F , care generează cel mai mare cuplu dintre modelele analizate, cântărește 230 kg .

, care generează cel mai mare cuplu dintre modelele analizate, . Comparativ, BMW R1300GS (adventure touring) are 237 kg, ceea ce face diferența nesemnificativă mai ales când luăm în calcul versabilitatea oferită de acest model la un preț asemănător dacă nu chiar mai mic prin comparație cu Zero SR/F.

Range Anxiety – autonomia redusă

Din păcate, autonomia motocicletelor electrice rămâne un punct slab.

Modelele Can-Am oferă o autonomie mixtă de 115-130 km , în funcție de model.

oferă o autonomie mixtă de , în funcție de model. Zero Motorcycles declară o autonomie de 96-206 km, în funcție de model calculată la o viteză medie de 89 km/h.

Prin comparație, o motocicletă convențională din clasa medie poate parcurge 300-350 km la un plin, iar alimentarea este ușoară datorită numărului mare de benzinării.

Un alt factor care contribuie la range anxiety este infrastructura precară din România, care nu este dezvoltată nici calitativ, nici cantitativ.

Timpul de încărcare – o problemă majoră

Chiar dacă ar exista stații de încărcare în fiecare benzinărie, problema timpului de încărcare nu poate fi ignorată.

Can-Am poate încărca de la 20% la 80% în 50 de minute (folosind o stație de nivel 2). Încărcarea completă depășește o oră și oferă doar 130 km autonomie .

poate încărca de la (folosind o stație de nivel 2). Încărcarea completă depășește și oferă doar . Zero Motorcycles, în funcție de priza utilizată și nivelul dorit, poate dura între 1,5 și 2,7 ore, pentru o autonomie maximă de 206 km (la o viteză medie de 89 km/h), asta pentru modelul de top.

În prezent, tranziția completă la motociclete electrice nu este fezabilă. Problema nu este doar prețul ridicat sau ajutorul financiar insuficient, ci tehnologia disponibilă și infrastructura precară din România.

O astfel de alternativă poate fi viabilă dacă nu este singura motocicletă din garaj și dacă este utilizată doar în mediul urban, pentru naveta foarte scurtă, având acces facil la o stație de încărcare acasă sau la birou.

Dacă scopul tău este să ai libertate deplină în călătorii, motocicletele convenționale rămân cea mai practică alegere.