Arai lansează casca RX-7V EVO ediție specială 2026 dedicată Isle of Man TT

Arai a prezentat oficial noua ediție specială Isle of Man TT pentru 2026, continuând tradiția anuală a modelelor dedicate uneia dintre cele mai cunoscute competiții de road racing din lume. Casca reprezintă a 17-a ediție specială realizată în cadrul parteneriatului dintre producătorul japonez și organizatorii Isle of Man TT, colaborare care se întinde pe mai bine de patru decenii.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul pentru 2026 este bazat pe platforma RX-7V EVO – comercializată în America de Nord sub denumirea Corsair-X – și poartă o grafică retro în tonuri de negru, alb și auriu, concepută de Drudi Performance. Designul include literele „TT” pe laterale, simbolul triskelion amplasat pe zona bărbiei și pe partea superioară a căștii, precum și harta traseului Mountain Course, lung de 62,72 km, afișată pe partea din spate.

Casca a fost prezentată publicului pentru prima dată în cadrul evenimentului Motorcycle Live, organizat la NEC Birmingham, în Marea Britanie. Arai Helmet Europe a dezvăluit acolo ediția limitată RX-7V EVO IoM TT 2026, menținând formatul anual care a devenit un element definitoriu al parteneriatului cu Isle of Man TT.

Producătorul subliniază că designul este construit în jurul formei caracteristice a carcasei Arai, inspirată de structura unui ou, considerată una dintre cele mai eficiente forme naturale în disiparea energiei. Construcția se bazează pe conceptul R75, dezvoltat pentru a optimiza performanța de deviere a impactului, tehnologie utilizată pe scară largă de piloți profesioniști, inclusiv cei care concurează pe Mountain Course.

Grafica ediției 2026 include linii dinamice ce sugerează viteza specifică competiției, completate de accente roșii, portocalii și albastre. Triskelionul în alb este plasat pe bărbie și pe partea superioară, iar inscripția „Tourist Trophy” în nuanțe aurii leagă elementele grafice principale. Pe partea din spate a căștii se regăsește atât simbolul distinctiv Drudi Performance, cât și conturul roșu al traseului integral al cursei.

Modelul RX-7V EVO IoM TT 2026 Limited Edition va fi disponibil online începând cu luna mai 2026, iar un număr limitat de unități va putea fi achiziționat direct din magazinul Arai prezent la evenimentul Isle of Man TT 2026.