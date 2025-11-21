Bajaj Auto preia controlul total asupra PIERER Mobility AG după exercitarea opțiunii de cumpărare

Bajaj Auto International Holdings B.V. a finalizat preluarea controlului asupra PIERER Mobility AG, în urma unui proces inițiat în mai 2025 printr-un acord de opțiune de cumpărare încheiat cu Pierer Industrie AG.

Acordul, semnat la 22 mai 2025, oferea Bajaj Auto International Holdings B.V. dreptul de a achiziționa toate acțiunile deținute de Pierer Industrie AG în Pierer Bajaj AG până cel târziu la finalul lunii mai 2026. Prin transferul acestor acțiuni, Bajaj urma să obțină controlul indirect asupra PIERER Mobility AG, grupul care reunește mărci precum KTM, Husqvarna și GASGAS.

Bajaj Auto International Holdings B.V. a anunțat exercitarea opțiunii, iar în data de 18 noiembrie a avut loc transferul efectiv al pachetului de acțiuni de la Pierer Industrie AG către compania indiană. În urma operațiunii, Bajaj Auto International Holdings B.V. a devenit singurul acționar al Pierer Bajaj AG.

Prin această mutare, Bajaj deține acum aproximativ 74,9% din acțiunile PIERER Mobility AG, devenind acționarul majoritar cu control asupra grupului. Transferul marchează o schimbare importantă în structura de acționariat a companiei și un pas semnificativ în consolidarea poziției Bajaj în industria internațională a vehiculelor pe două roți.