BMW Motorrad anunță actualizările gamei pentru anul model 2026

BMW Motorrad a prezentat modificările și noile scheme de echipare care vor intra în gama sa pentru anul model 2026, vizând atât modelele GS și XR, cât și scuterele din seria C.

BMW R 1300 GS

Pentru cel mai nou model GS, BMW introduce opțiunea Style Trophy într-o schemă de culori nouă: White Aluminum Matt metallic / Racingblue metallic.

BMW R 1300 GS Adventure

Modelul Adventure primește două elemente suplimentare în pachetele sale de echipare:

Extensie pentru protecțiile de mâini, inclusă în Touring Package

Protecție Enduro pentru motor, disponibilă în Enduro Package Pro

BMW S 1000 XR

Sport-tourerul S 1000 XR beneficiază de actualizări orientate către echipamente practice și noi culori:

Port USB de încărcare, acum inclus în Dynamic Package

Introducerea schemei Sage Green metallic pentru varianta Style Sport

Eliminarea culorii Gravity Blue metallic

BMW F 900 GS

Modelul de adventure de clasă medie primește două noi interpretări vizuale:

Style Passion în culoarea Snapper Rocks Blue Matt metallic, înlocuind nuanța Sao Paulo Yellow uni

Style Trophy într-o combinație nouă: Racingblue metallic / Lightwhite uni / Racingred uni, cu cadrul posterior în Racingred uni. Schema anterioară Lightwhite uni / Racingblue metallic este retrasă.

BMW C 400 GT

Scuterul de touring de capacitate medie oferă o nouă versiune estetică:

Style Exclusive în culoarea Blue Ridge Mountain metallic, cu jante aurii

Eliminarea culorii Diamondwhite metallic

BMW C 400 X

Modelul C 400 X este actualizat cu:

Style Rugged în schema White Aluminum Matt metallic, cu jante negre

Eliminarea nuanței Kalamata Matt metallic

Actualizările anunțate fac parte din programul regulat de împrospătare a gamei BMW Motorrad, care, începând cu anul model 2026, aduce atât opțiuni estetice noi, cât și îmbunătățiri ale echipării standard și opționale.