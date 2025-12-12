BMW Motorrad prezintă colecția de îmbrăcăminte 2026: echipamente pentru siguranță, confort și stil în orice condiții

BMW Motorrad a anunțat lansarea Colecției de Îmbrăcăminte 2026, o gamă extinsă de echipamente pentru motocicliști și articole casual concepute pentru a oferi siguranță, confort și funcționalitate în orice situație. Producătorul german, care a introdus încă din 1978 propriile echipamente pentru rideri – la doi ani după debutul primului său sistem modular de cască – continuă tradiția dezvoltării unor produse dedicate atât protecției, cât și aspectului practic și estetic.

Generația a opta de căști System 8 și System 8 Carbon

Elementul central al colecției este noua cască modulară BMW Motorrad System 8 Carbon, certificată ECE 22.06 și realizată dintr-un compozit de carbon, aramidă și fibră de sticlă. Modelul integrează tehnologia MIPS Integra TX®, concepută pentru reducerea rotației capului în cazul unui impact.

Varianta System 8, omologată conform aceluiași standard, folosește un mix de fibră de sticlă și aramidă, păstrând aceleași caracteristici de siguranță și confort. Ambele modele sunt optimizate aerodinamic și acustic, dispun de două dimensiuni ale calotei, vizor cu protecție anti-aburire Pinlock 120 XLT Max View® și mecanism de ridicare a mandibulei cu articulație multiplă.

Pentru conectivitate, toate căștile System 8 sunt pregătite pentru instalarea sistemului BMW ConnectedRide, cu antenele integrate din fabrică. Sunt disponibile cinci scheme de culori pentru System 8 și cinci variante de decor pentru System 8 Carbon.

Echipamente pentru vară, touring și aventură

Jacheta Glandon AIR, cu croială tip bluzon, se remarcă prin utilizarea materialelor reciclate și a unor zone de plasă rezistentă la abraziune, ceea ce asigură o ventilare superioară în zilele calde. Include protecții pe umeri, coate și spate, fiind certificată AA.

În segmentul touring, BMW introduce ghetele Soulor GORE-TEX, echipate cu sistem de ventilație FLOW SURROUND, talpă VIBRAM® rezistentă la ulei și combustibil, protecții pentru gleznă și tibie, precum și sistemul de închidere rapidă FREELOCK.

Ghetele Taunus GORE-TEX, disponibile și într-o variantă Plus cu înălțime suplimentară, sunt realizate din piele rezistentă și includ membrană GORE-TEX fără PTFE, talpă aderentă și protecții dedicate touringului.

Colecția Adventure: echipamente dedicate off-road-ului

Pentru sezonul următor, gama Adventure aduce îmbunătățiri importante. Jacheta GS Coro GORE-TEX, certificată AA, include membrană ePE, ventilație amplă și un croi adaptat pentru mișcare liberă, fiind disponibilă în variante pentru bărbați și femei, în culorile negru și olive. Pantalonii asortați păstrează aceleași caracteristici de impermeabilitate și protecție.

Mănușile Reschen GORE-TEX, fabricate dintr-un mix de piele și material textil, utilizează membrana X-TRAFIT pentru izolare eficientă împotriva intemperiilor, iar noua culoare olive va fi introdusă în 2026.

Pentru utilizare duală on/off-road, BMW lansează bocancii GS Tabernas GORE-TEX, cu carcasă din piele combinată cu elemente plastice, talpă VIBRAM® și sistem de închidere intern plus două catarame externe. Modelul include detalii grafice inspirate de designul optic al BMW R 1300 GS.

Sneakerii GS Takyr GORE-TEX, realizați din material tricotat 3D, oferă impermeabilitate, talpă Traction Lug și protecții integrate pentru utilizare urbană și touring.

Căști dedicate aventurii: GS Rallye Carbon și GS Rallye

Căștile GS Rallye Carbon și GS Rallye, ambele omologate ECE 22.06, sunt prevăzute cu sistem MIPS Integra TX®, două dimensiuni ale calotei și vizor cu Pinlock 120 XLT®. Modelul Carbon utilizează un mix M-Forge® de carbon și aramidă, în timp ce varianta standard este realizată din fibră de sticlă. Ambele includ sistemul Pull Rescue pentru extragerea pad-urilor în caz de accident și sunt compatibile cu sistemul ConnectedRide.

Echipamente pentru off-road intens și competiții

Jacheta GS Rallye GORE-TEX, disponibilă în albastru/roșu și negru, include materiale cu uscare rapidă, ventilații extinse și un sistem ingenios ce permite purtarea jachetei ca un rucsac. Pantalonii GS Rallye sunt disponibili cu sau fără strat exterior GORE-TEX, în funcție de versiune.

Gama este completată de mănușile GS Rallye pentru vară, precum și de mănușile GS Rallye GORE-TEX pentru utilizare în condiții variate.

Modelul GS Trophy GORE-TEX, destinat utilizării sportive, adaugă o jachetă ultra-elastică și o supracaptușeală GORE-TEX de 28.000 mm, alături de un compartiment integrat pentru sistemul de hidratare Hydra TrinkPak.

Colecția Sport și Urban Mobility

În gama Sport, BMW introduce sneakerii Nitrous, în stil BMW M Motorsport, cu țesătură 3D respirabilă și talpă rezistentă la ulei și combustibil.

Colecția Urban Mobility include jacheta Tokyo GORE-TEX, un parka pentru utilizare în orice sezon, cu sistem AirVent, glugă detașabilă și buzunare multifunctionale. Sneakerii Ginza completează această zonă, fiind realizați din material tricotat 3D și dotați cu talpă robustă și protecții integrate.

Ediție limitată și echipamente Heritage

BMW reintroduce jacheta Schwabing LTD Edition, realizată din piele nubuck elastică, produsă în serie limitată, fiecare exemplar fiind numerotat individual. Pentru zona Heritage, casca Grand Racer, omologată ECE 22.06, oferă un design clasic cu detalii din alamă și cupru, fiind disponibilă în patru dimensiuni ale calotei.

Colecția de Îmbrăcăminte BMW Motorrad 2026 reflectă direcția constantă a producătorului german de a combina tehnologia de protecție cu confortul și designul modern, acoperind întreg spectrul de utilizare – de la touring și aventură până la urban și activități sportive.