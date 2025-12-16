Boris Weletzky, numit Vicepreședinte Customer, Brand and Sales la BMW Motorrad începând din 2026

BMW Motorrad a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, Boris Weletzky va prelua funcția de Vicepreședinte Customer, Brand and Sales, poziție din care va coordona activitățile globale de vânzări și marketing ale mărcii. Numirea face parte din strategia BMW Motorrad de consolidare a prezenței internaționale și de continuare a creșterii comerciale înregistrate în ultimii ani.

Boris Weletzky are peste 20 de ani de experiență în cadrul BMW Group, fiind recunoscut ca un manager cu expertiză solidă în vânzări și management de produs. De-a lungul carierei sale, a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul grupului, inclusiv în structurile MINI și Rolls-Royce, unde a fost responsabil de managementul vânzărilor, precum și de poziționarea produselor și a brandurilor.

Cel mai recent, Weletzky a deținut funcția de Regional Head pentru marca Rolls-Royce în Marea Britanie, Europa, Rusia și Asia Centrală. Anterior, a fost director general al MINI pentru Europa Centrală și de Sud-Est, iar înainte de aceasta a activat timp de șapte ani pe piața din China, acumulând experiență extinsă în piețe internaționale diverse.

Reprezentanții BMW Motorrad subliniază că expertiza sa globală în vânzări și marketing îl recomandă pentru a susține în continuare dezvoltarea mărcii. Markus Flasch, CEO BMW Motorrad, a declarat: „Sunt foarte bucuros că l-am adus în echipă pe Boris Weletzky, un profesionist experimentat în vânzări și marketing, cu un parcurs impresionant în rolurile sale anterioare din cadrul BMW Group. Este foarte familiarizat cu gestionarea unor branduri puternice și sunt convins că BMW Motorrad va beneficia semnificativ de experiența sa vastă.”

Boris Weletzky îl va succeda pe Stephan Reiff, sub conducerea căruia BMW Motorrad a înregistrat rezultate remarcabile în vânzări în ultimii trei ani. Stephan Reiff a părăsit BMW Group la cerere proprie, potrivit comunicării oficiale a companiei.