CFMoto prezintă conceptul 675NK GP, un naked cu influențe Moto3 și Moto2

CFMoto a dezvăluit conceptul 675NK GP, un prototip de motocicletă naked inspirat din experiența acumulată de producătorul chinez în competițiile Moto3 și Moto2. Modelul derivă direct din versiunea de serie 675NK și reprezintă, potrivit companiei, o demonstrație a direcției viitoare în segmentul naked, nu un anunț privind un model specific de producție.

Concept bazat pe 675NK, cu îmbunătățiri specifice circuitului

Motocicleta prezentată pentru prima dată la salonul EICMA din Milano este construită pe baza modelului rutier CFMoto 675NK, echipat cu un motor cu trei cilindri în linie. Pentru piața britanică, versiunea standard este comercializată la 7499 euro și oferă 93,9 CP la 11.000 rpm și un cuplu maxim de 70 Nm la 8250 rpm. Motorul este asociat unei cutii de viteze cu șase trepte, iar suspensia standard include o furcă KYB complet reglabilă și un amortizor spate ajustabil pentru preîncărcare și revenire.

În versiunea GP, CFMoto a înlocuit elementele de suspensie cu un pachet complet Öhlins, destinat utilizării pe circuit. Furcile primesc tuburi negre, iar amortizorul spate include un reglaj extern auriu montat pe partea dreaptă a subcadrului demontabil. Deasupra ghidonului plat special gravat este instalat și un amortizor de direcție ajustabil manual.

Echipare inspirată din competițiile Grand Prix

Aspectul motocicletei urmează cromatica modelelor CFMoto din Moto3 și Moto2, combinând nuanțe de albastru deschis și roz. Rezervorul de 15 litri continuă aceeași temă, fiind completat de zone finisate în negru lucios.

Echiparea tehnică integrează etriere radiale Brembo GP4 pe față și capace de disc din fibră de carbon pentru un plus de răcire. Motocicleta este echipată cu anvelope Pirelli Diablo Supercorsa, iar pe ghidon se află o pompă Brembo pentru frâna față.

Sistemul de evacuare este un Akrapovič montat sub motocicletă, cu evacuare în zona pedalei drepte. Pe partea opusă se află un colector metalic de dimensiuni mari, detaliu ce sugerează că nu este un sistem dedicat exclusiv uzului competițional, ci parte a conceptului vizual.

Elemente distinctive: roată spate solidă și unitate de șa specifică

Partea din spate a motocicletei adoptă un design inspirat de prototipurile de circuit, cu o unitate de șa personalizată, prevăzută cu o șa din piele întoarsă albastră și o codiță înaltă. Roata spate este complet acoperită, fără spițe, și include un etrier Brembo montat deasupra discului. Pachetul tehnic este completat de un acceleraor Domino cu cursă scurtă.

CFMoto precizează că acest concept 675NK GP servește ca prezentare a intențiilor tehnologice și estetice ale mărcii în ceea ce privește viitoarele motociclete naked, fără a indica un calendar pentru un model derivat de serie.