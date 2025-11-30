Cyclone lansează oficial modelul RA 1000, un power-cruiser chinezesc cu motor V2 italian

Producătorul chinez Cyclone, brand premium al grupului Zongshen/Zonsen, a prezentat la EICMA 2025 modelul RA 1000, un power-cruiser care combină un design inspirat de segmentul „muscle bike” cu un motor V2 derivat din cel folosit de Aprilia Shiver 900. Modelul marchează trecerea de la stadiul de concept, unde a fost cunoscut inițial drept RA9 sau RA 900, la ceea ce pare a fi varianta de serie.

Un concept readus în prim-plan după trei ani de absență

RA 1000 a atras atenția încă din 2021, atunci când Cyclone a prezentat conceptul RA9. Impactul vizual era dat de designul masiv, de bascula monobraț și de folosirea motorului V-twin cunoscut din gama Aprilia.

După 2022, proiectul nu a mai avut apariții publice, ceea ce a dus la speculații privind oprirea dezvoltării. Prezentarea din 2025 confirmă însă continuarea proiectului și trecerea la producție, cel puțin pentru piața chineză, unde modelul circulă deja. Prețul final nu a fost încă dezvăluit, iar extinderea în Europa rămâne incertă, Cyclone fiind prezent momentan doar în sudul continentului.

Designul de serie păstrează elementele definitorii ale conceptului

Versiunea finală a modelului RA 1000 a suferit modificări față de conceptul RA9, însă anumite zone-cheie au fost păstrate aproape neschimbate. Secțiunea frontală, cu carenajul farului, rezervorul și apărările radiatorului, reia liniile prototipului.

Spatele rămâne amplasat vizibil deasupra basculei monobraț, deși nu mai este integrat cu evacuarea precum în concept. Estetica generală continuă să evoce zona power-cruiserelor moderne, cu un accent vizibil pe volume puternice și proporții joase.

Motor derivat din Aprilia Shiver, crescut la aproape 1.000 cmc

RA 1000 preia arhitectura tehnică a Aprilia Shiver 900, inclusiv cadrul și motorul V-twin. Unitatea a fost însă modificată de Zongshen, care a mărit alezajul de la 92 la 97 mm. Cu o cursă a pistonului rămasă la 67,4 mm, cilindreea totală urcă la 996 cmc.

Cyclone anunță valori superioare față de motorul original Aprilia:

95 Nm la 6.500 rpm

106 CP la 9.000 rpm

Creșterile sunt de 5 Nm și 10 CP comparativ cu specificațiile Shiver 900. Motorul italian este cunoscut pentru funcționarea sa rafinată, caracteristică preluată și amplificată tehnic în noua configurație.

Influențe evidente din zona Ducati Diavel

Modelul chinezesc preia elemente stilistice și proporții asociate segmentului dominat de Ducati Diavel. Cel mai vizibil aspect este roata spate, echipată cu un pneu de 240/55 ZR 17, exact aceeași dimensiune folosită de Diavel, inclusiv cu anvelopă Pirelli.

Bascula monobraț contribuie la estetica apropiată de cea a power-cruiserelor europene, iar proporțiile masive accentuează această direcție.

Greutate sub așteptări pentru dimensiunile sale

Deși aspectul impune o prezență robustă, RA 1000 are o greutate declarată de 225 kg la gol, valoare mai mică decât anticipările inițiale pentru un cruiser chinezesc de aproape un litru. Totuși, modelul depășește considerabil cele 199 kg ale Apriliei Shiver, de la care derivă.

Lansarea Cyclone RA 1000 marchează intrarea oficială a acestui model în zona power-cruiserelor internaționale, combinând un motor italian consacrat cu un design dezvoltat în China, într-un moment în care segmentul de cruisere performante câștigă popularitate pe piața locală asiatică