Cyclone RC700, un nou sportbike cu patru cilindri, apare în registrele de design din China

Producătorul chinez Cyclone, divizia premium a gigantului Zongshen, continuă dezvoltarea unui sportbike cu patru cilindri, după ce noi schițe au fost depuse recent în registrele de proprietate intelectuală din China. Modelul, identificat simplu ca „RC700”, reprezintă cea mai recentă evoluție a unui proiect început în 2023 și sugerează apropierea de o variantă pregătită pentru producție.

Primele indicii despre intenția Cyclone de a lansa un sportbike cu patru cilindri au apărut în urmă cu doi ani, când prototipul RC680R a fost prezentat publicului. În 2024, acesta a fost urmat de conceptul RC700R, însă niciunul nu a ajuns în producția de serie. Noul design apărut acum aduce însă modificări semnificative, atât la nivelul șasiului, cât și al caroseriei, diferențiindu-se vizibil de versiunile anterioare.

Conform documentelor depuse, RC700 folosește același motor cu patru cilindri în linie de 674 cmc întâlnit pe cele două prototipuri precedente. Propulsorul, asemănător ca arhitectură cu motorul Honda CB650R, se aliniază tendinței tot mai vizibile din industria chineză, unde mai multe modele—precum QJMotor SRK800 sau Benda LFC700—adoptă configurații inspirate de motoarele Honda, fără a încălca legislația privind brevetele.

Diferențele majore apar însă la nivel structural. Dacă RC680R și RC700R utilizau un cadru similar cu cel al Honda CBR650R, noua iterație renunță complet la acel concept. RC700 prezintă un cadru frontal tubular combinat cu o zonă a pivotului brațului oscilant din aliaj turnat, într-o abordare ce amintește de soluțiile folosite de MV Agusta.

Brațul oscilant din aluminiu, cu ranforsare inferioară expusă, urmează o estetică inspirată din MotoGP, în timp ce evacuarea este repoziționată cu un catalizator compact amplasat înaintea întăriturii și două tobe suprapuse sub partea dreaptă a șeii.

Caroseria a trecut, la rândul ei, printr-o transformare vizibilă. Designul adoptă elemente aerodinamice mult mai agresive, cu aripi față extinse în stil MotoGP, o singură optică centrală și două prize de aer de mari dimensiuni. Rezervorul are o formă alungită, cu decupaje adânci pentru genunchi, iar etrierii radiali J.Juan sunt parțial acoperiți de carene cu rol aerodinamic.

Cyclone a demonstrat deja că urmărește să intre în segmentul sportivelor cu patru cilindri, iar apariția unei a treia versiuni în registrele oficiale indică perseverența în această direcție. Totuși, rămâne neclar dacă RC700 este varianta finală destinată producției sau doar o nouă etapă în dezvoltarea proiectului.

Zongshen, compania-mamă, este unul dintre cei mai vechi producători din China și partener de producție pentru Piaggio, însă marca Cyclone se mișcă mai lent în extinderea globală comparativ cu rivalii în plină ascensiune, precum CFMoto și QJMotor.

Prezentă la ediția recentă a salonului EICMA de la Milano, Cyclone nu a generat aceeași expunere internațională precum competitorii săi. Rămâne de văzut dacă noul RC700 va reuși să ofere impulsul necesar pentru consolidarea imaginii mărcii pe scena internațională.