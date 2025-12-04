Ducati anunță o nouă gamă de biciclete de performanță, realizată în parteneriat cu Diamant

Ducati își extinde prezența în lumea ciclismului prin lansarea unei game complete de biciclete de performanță, dezvoltate împreună cu compania italiană Diamant S.r.l., parte a grupului Zecchetto. Producătorul, cunoscut la nivel global pentru motocicletele sale sportive, continuă astfel direcția începută în ultimii ani, în care a tratat segmentul bicicletelor cu aceeași rigoare tehnică și atenție pentru detalii ca în domeniul moto.

Noua gamă va include modele dedicate șoselei, gravel-ului și bicicletelor mountain bike cu asistență electrică. Primele lansări sunt programate pentru martie 2026. Ducati precizează că fiecare model a fost conceput după aceleași principii aplicate motocicletelor din portofoliu: design curat, construcție ușoară și orientare către performanțe înalte. Gama va fi completată de accesorii și echipamente dedicate fiecărei discipline, pentru o identitate vizuală și funcțională unitară.

Parteneriatul cu Diamant oferă acces la expertiză în domeniul componentelor din carbon, al încălțămintei și echipamentelor tehnice, domenii în care grupul Zecchetto activează de ani buni. Ducati a implicat în proiect și nume importante din ciclismul italian, pentru a calibra performanțele noilor biciclete.

Elia Viviani, campion olimpic și câștigător a peste 90 de curse profesionale, contribuie ca și consultant în cadrul proiectului. El vorbește despre intenția de a transpune „inima sportivă” a Ducati în universul ciclismului, pentru a crea modele cu un caracter competitiv clar. Vincenzo Nibali, unul dintre puținii cicliști care au câștigat toate cele trei Mari Tururi, oferă consultanță pentru gama de șosea, cu accent pe echilibrul între performanță și confort. Pentru segmentul e-MTB, Ducati colaborează cu Lorenzo Suding, multiplu campion italian de downhill, a cărui experiență contribuie la optimizarea manevrabilității și versatilității bicicletelor electrice.

Directorul executiv Ducati, Claudio Domenicali, afirmă că proiectul reprezintă un pas important în consolidarea rolului mărcii în ciclism. Acesta subliniază că noua colaborare cu Diamant și aportul sportivilor italieni vor permite dezvoltarea unor modele care să reflecte calitatea și emoția asociate brandului. Domenicali a mulțumit și companiei Thok, care a contribuit la primele generații de e-bike Ducati și care a pus bazele pentru această nouă etapă.

La rândul său, Philippe Zecchetto, CEO Diamant, spune că parteneriatul se bazează pe valori comune, precum precizia, performanța și designul distinctiv. Potrivit acestuia, rezultatul va îmbina identitatea Ducati cu know-how-ul specific ciclismului.

Noile biciclete Ducati vor fi disponibile prin rețeaua selectă de dealeri ai mărcii, precum și în magazine specializate de profil, pentru a facilita testarea și alegerea modelelor potrivite pentru fiecare tip de rider.