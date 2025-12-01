Energica, în încercarea revenirii: relansarea producătorului italian de motociclete electrice rămâne incertă

Producătorul italian de motociclete electrice Energica, fondat în 2010 și considerat un pionier al segmentului, continuă procesul dificil de reorganizare după falimentul declarat în octombrie 2024. Deși noii proprietari au confirmat intenția de a relansa marca, numeroase aspecte privind viitorul companiei, calendarul reluării producției și rețeaua de distribuție rămân neclarificate.

De la achiziție la faliment: o perioadă marcată de dificultăți

Situația Energica s-a deteriorat la doi ani după ce fondul de investiții Ideanomics a preluat 75% din acțiuni. În 2024, în contextul unei piețe tot mai dificile pentru motociclete electrice și al unei căutări fără succes a unui nou investitor, compania din Modena a intrat în faliment. La scurt timp, și Ideanomics a depus propriile acte de insolvență.

În urma procedurilor, bunurile Energica — fabrica, brevetele și motocicletele aflate pe stoc — au fost lichidate și scoase la licitație. Compania a încetat să existe din punct de vedere juridic, iar rețeaua de dealeri construită anterior a rămas fără contracte valabile.

Primele semne ale unei posibile reveniri

În iulie 2025, presa a relatat că un investitor din Singapore ar fi făcut un „avans substanțial” pentru a reporni marca. În septembrie, relansarea a fost confirmată public printr-un mesaj video al directorului global de vânzări, Stefano Benatti, care a anunțat prioritățile noilor proprietari:

restabilirea disponibilității pieselor de schimb, relansarea producției modelelor existente, într-o etapă ulterioară.

Site-ul oficial Energica a anunțat pentru luna octombrie informații suplimentare despre viitorul mărcii, însă acestea nu au fost publicate până în prezent.

Probleme de distribuție și lipsa datelor oficiale

Deși clienții au fost sfătuiți să contacteze foștii parteneri comerciali, în realitate nu mai există o rețea oficială de dealeri, întrucât vechile contracte nu mai sunt valabile. Noii proprietari încearcă să refacă un sistem de distribuție, o sarcină complicată de pierderile suferite în timpul lichidării și de stocurile nevândute rămase la unii comercianți.

Identitatea completă a investitorilor rămâne necunoscută publicului. Persoanele implicate sunt obligate la confidențialitate, iar site-ul oficial nu conține deocamdată informații obligatorii precum date de contact sau detalii juridice. În materialele promoționale, investitorii sunt descriși drept „entuziaști” care „cred în valorile brandului”, iar implementarea planurilor ar urma să fie realizată „parțial de echipa fostei companii din Modena”.

Planuri pentru 2026, încă neconfirmate

Conform unor informații neoficiale, producția ar putea reîncepe în vara anului 2026 la vechiul sediu din Modena, inițial cu gama actuală de patru modele. Lansarea unor noi motociclete este prevăzută pentru finalul lui 2026, însă calendarul nu a fost validat oficial.

Se pare că noii proprietari au preluat și proiectele aflate în dezvoltare înainte de lichidare, împreună cu know-how-ul echipei Energica.

Moștenirea Energica și provocările industriei

Energica a fost recunoscută pentru contribuții importante în domeniul motocicletelor electrice:

introducerea încărcării rapide CCS pe o motocicletă,

motoare performante,

autonomie considerată remarcabilă pentru segment,

experiența acumulată prin participarea în competițiile MotoE.

Totuși, contextul actual al industriei complică relansarea. Producătorii mari se îndepărtează de segmentul motocicletelor electrice de capacitate mare, considerând că cererea este insuficientă, iar piața rămâne una de nișă.

Pentru noii proprietari ai Energica, această realitate reprezintă atât un obstacol major, cât și o posibilă oportunitate într-un sector mai puțin aglomerat.