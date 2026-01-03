Fanii pot cumpăra fragmente din celebrul asfalt de la Suzuka în urma lucrărilor programate pentru 2026

Circuitul Suzuka, unul dintre cele mai respectate și recunoscute trasee din motorsportul mondial, va oferi fanilor posibilitatea de a deține o parte fizică din istoria sa, odată cu lucrările de modernizare programate pentru anul 2026. Administratorii circuitului au anunțat că bucăți din asfaltul original vor fi scoase la vânzare, sub forma unor fragmente extrase direct din suprafața pistei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Suzuka, circuit aflat pe „teren propriu” pentru Honda, a găzduit de-a lungul deceniilor unele dintre cele mai importante competiții din sporturile cu motor, inclusiv Formula 1, MotoGP, Campionatul Mondial de Anduranță (EWC) și evenimente din seria LMS. Traseul japonez a suferit o transformare majoră în anii ’80, iar de atunci a rămas un reper pentru piloți și echipe datorită configurației sale tehnice și istoriei bogate.

Noile lucrări de infrastructură sunt programate să aibă loc în 2026, iar finalizarea acestora este prevăzută înainte de Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, programat în luna martie. În acest context, oficialii circuitului au decis să valorifice asfaltul îndepărtat de pe așa-numitul „West Course”, oferind fanilor un suvenir autentic provenit chiar de pe pista de concurs.

Fragmentele puse în vânzare sunt carote de asfalt, obținute prin forarea suprafeței pistei. Acestea provin din zone pe care s-au desfășurat competiții de referință, precum cursele de Formula 1 și celebra Suzuka 8 Hours. Circuitul a găzduit ultima etapă de MotoGP în 2003, fiind ulterior scos din calendar în urma accidentului fatal suferit de pilotul japonez Daijiro Kato.

Deocamdată, dimensiunile exacte ale bucăților de asfalt și prețurile nu au fost făcute publice. Reprezentanții circuitului au precizat însă că aceste informații vor fi comunicate într-o etapă ulterioară.

Într-un comunicat oficial, echipa Suzuka Circuit a transmis:

„Ca urmare a lucrărilor de reasfaltare a sectorului de vest al Circuitului Suzuka, vom scoate la vânzare ‘asfaltul’ de pe pista de curse unde au avut loc evenimente majore precum Formula 1 și Suzuka 8 Hours. Imaginea prezintă una dintre etapele procesului de extracție.”

„Detalii precum prețul vor fi anunțate la o dată ulterioară.”

Inițiativa oferă fanilor motorsportului oportunitatea rară de a deține un fragment autentic dintr-un circuit legendar, într-un moment de tranziție important pentru una dintre cele mai emblematice arene ale competițiilor pe două și patru roți.