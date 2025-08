Harley-Davidson pregătește Sprint – o motocicletă entry-level programată pentru 2026

O revenire în segmentul motocicletelor accesibile

Harley-Davidson a confirmat lansarea unui nou model destinat segmentului entry-level, programat să ajungă pe piață în 2026. Noul model, denumit Sprint, va avea un preț estimat de aproximativ 6.000 de dolari și marchează o schimbare de direcție importantă pentru companie, care nu a mai oferit de ani buni o motocicletă cu adevărat potrivită pentru începători.

Anunțul oficial al CEO-ului în exercițiu

Informația a fost făcută publică de Jochen Zeitz, directorul general în exercițiu al Harley-Davidson, în cadrul celei mai recente conferințe cu investitorii. Zeitz a precizat că dezvoltarea modelului Sprint a început în 2021 și a ținut să sublinieze că acesta nu se bazează pe actualele X350 sau X440, produse în colaborare cu Qianjiang Motors și Hero.

„Credem că modul în care am proiectat acest produs îl va face profitabil”, a declarat Zeitz, confirmând că noul model are la bază o arhitectură complet nouă, dezvoltată de la zero de inginerii companiei.

Potrivit declarațiilor făcute, Sprint ar putea reprezenta doar primul pas al unei strategii mai ample. Zeitz a indicat faptul că pe baza acestei platforme tehnice ar putea fi dezvoltat și un viitor cruiser, ceea ce ar extinde gama de motociclete accesibile ale mărcii.

Răspuns la cererea pieței pentru motociclete ușoare și accesibile

Lansarea Sprint răspunde unei nevoi identificate de companie: atragerea unei noi generații de clienți prin modele cu cilindree mai mică, greutate redusă și preț accesibil. În prezent, cele mai ieftine motociclete Harley-Davidson, precum Sportster, au prețuri care depășesc 10.000 de dolari și sunt considerate prea grele și puternice pentru majoritatea începătorilor.

Odată lansat, Sprint va intra pe o piață competitivă, dominată de mărci precum Triumph, Kawasaki, Honda și Royal Enfield. Acestea oferă modele compacte, cu prețuri reduse, dar capabile să păstreze identitatea și tradiția fiecărui brand.

Detalii tehnice încă necunoscute

Până în acest moment, Harley-Davidson nu a dezvăluit specificațiile tehnice complete sau designul final al Sprint. Totuși, referirea la un viitor cruiser bazat pe aceeași platformă sugerează o abordare ce ar putea îmbina stilul clasic Harley-Davidson cu influențe din segmentele adventure sau roadster, evitând replici miniaturizate ale unor modele consacrate precum Fat Boy.

Dacă planurile companiei se vor menține, Sprint ar putea fi prezentat oficial spre sfârșitul anului 2025 sau la începutul lui 2026. Debutul ar putea avea loc în cadrul salonului internațional EICMA, unul dintre cele mai importante evenimente din industria moto.