Honda actualizează CB125R pentru 2026 cu patru culori noi și dotări premium preluate de la modelele de cilindree mare

Honda a anunțat actualizarea pentru anul model 2026 a motocicletei CB125R, modelul entry-level din gama Neo Sports Cafe. Noul an aduce patru scheme de culoare complet noi, menite să intensifice atractivitatea vizuală a motocicletei, fără a modifica platforma tehnică introdusă în versiunile recente.

CB125R, lansată inițial în 2017, a fost concepută pentru a răspunde cerințelor esențiale ale celor aflați la început de drum pe două roți: un ansamblu ușor de controlat, un motor potrivit pentru utilizarea de zi cu zi și o manevrabilitate agilă. Modelul se poziționează în segmentul premium al clasei sale prin stilul minimalist Neo Sports Cafe și dotări care depășesc standardele obișnuite ale categoriei 125cc.

În 2021, CB125R a primit un motor complet nou, cu patru supape și distribuție DOHC, alături de o suspensie față Showa de tip SFF-BP, împrumutată din clasa superioară. Pentru 2024, motocicleta a fost adusă la norma EURO5+ și a primit un afișaj TFT color de 5 inci, împreună cu un set nou de comenzi pe ghidon.

Pentru 2026, Honda introduce patru culori noi: Mat Rock Gray, Mat Lucent Silver Metallic, Zefiro Blue Metallic și Mat Pearl Diaspro Red, completate de grafice contrastante pe panourile laterale și sigle Honda Wing pe rezervor.

Motor și performanțe

Modelul păstrează motorul monocilindru, răcit cu lichid, de 125cc, DOHC cu patru supape, conform normei EURO5+. Acesta dezvoltă 11 kW la 10.000 rpm și un cuplu maxim de 11,6 Nm la 8.000 rpm. Viteza maximă declarată este de 105 km/h, iar sprintul pe 200 m este parcurs în 11,3 secunde. Cutia de viteze are șase trepte, iar consumul mediu omologat este de 45,5 km/l, ceea ce permite o autonomie de aproximativ 460 km datorită rezervorului de 10,1 litri.

Șasiu și echipare tehnică

Construcția CB125R se bazează pe un cadru tip diamant din oțel profilat și presat, cu un basculant realizat din plăci metalice cu secțiune variabilă. Suspensia față este asigurată de furci inversate Showa SFF-BP de 41 mm, iar spatele utilizează un amortizor monocorp neajustabil.

Frânarea este asigurată de un disc față flotant de 296 mm, cu etrier radial Nissin cu patru pistoane, și un disc spate de 220 mm. Sistemul ABS cu două canale este controlat de o unitate inerțială (IMU), care optimizează distribuția frânării în funcție de comportamentul vehiculului. Motocicleta cântărește 130 kg cu plinurile făcute și are o înălțime a șeii de 816 mm.

Design și dotări

Stilul distinctiv Neo Sports Cafe rămâne neschimbat, bazat pe linii industriale minimaliste inspirate de CB1000R. Toată iluminarea este LED, iar ecranul TFT de 5 inci oferă trei moduri de afișare a turației și vitezei, indicator de treaptă, consum și un punct de schimbare a vitezelor configurabil.

CB125R dispune de un rezervor cu capac „tip avion”, un suport spate compact și elemente precum scărițele din aluminiu. Liniile compacte și circuitele optimizate pentru masa centralizată contribuie la un comportament rutier previzibil în mediul urban.

Accesorii disponibile

Honda pune la dispoziția clienților o gamă de accesorii dedicate, printre care:

manșoane încălzite în cinci trepte cu funcție de memorie,

geantă spate de 15 litri, extensibilă la 22 litri și prevăzută cu husă impermeabilă,

priză de 12V.

CB125R rămâne unul dintre modelele emblematice din segmentul 125cc premium, iar actualizările pentru anul model 2026 accentuează atât caracterul tehnic, cât și prezența vizuală a motocicletei.