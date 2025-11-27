Honda deschide la Roma un muzeu dedicat modelelor clasice de stradă și competiție

După mai multe luni de pregătiri, Honda Moto Roma a inaugurat Honda Classic Museum, un nou spațiu expozițional dedicat unor modele emblematice ale producătorului japonez, atât de stradă, cât și de competiție. Muzeul este conceput ca o colecție permanentă a celor mai reprezentative motociclete care au purtat emblema cu aripi, incluzând modele rare și prototipuri devenite legendare.

La eveniment au participat reprezentanți ai conducerii Honda la nivel european și global. Printre invitați s-au numărat Okuda, președintele Honda Motor Europe, Kawahara, General Manager Honda Motor Company, precum și Rui Rosa, director comercial, și De Jaeger, vicepreședinte Honda Motor Company. Lor li s-au alăturat Vito Cicchetti și William Armuzzi, General Managers ai Honda Motor Europe Ltd. Italia.

Ceremonia a început cu un tur al întregului complex Honda Moto Roma, considerat cel mai mare dealer Honda din Europa. Invitații au vizitat magazinul, atelierul, terasa și clădirea adiacentă aflată în curs de renovare. Ghidajul a fost asigurat de familia Del Gaudio, implicată direct în realizarea proiectului.

Momentul inaugural a fost marcat de tăierea panglicii de către președintele Okuda, care și-a lăsat și semnătura la intrarea în muzeu, ca marcaj simbolic al deschiderii oficiale.

Modele de MotoGP, Superbike și un exponat unic: Honda NR750

Colecția reunește motociclete care au aparținut unor piloți de renume mondial, precum Nicky Hayden, Loris Capirossi, Max Biaggi și Wayne Gardner, alături de modele câștigătoare în campionatul mondial de Superbike. Expoziția este concepută ca una dinamică, motocicletele urmând să fie schimbate periodic.

Centrul expoziției este ocupat de celebrul Honda NR750, model cunoscut pentru soluțiile tehnice experimentale utilizate. Motocicleta dispune de pistoane ovale și câte opt supape pe cilindru, o abordare tehnică inspirată din proiectele Honda de Grand Prix. Concepută ca un exercițiu de inginerie, NR750 a fost produsă în număr limitat și a devenit una dintre cele mai neobișnuite motociclete ale mărcii.

Exemplarul expus la Roma are și o istorie competițională impresionantă. În 1993, Loris Capirossi a utilizat acest model pe pista de mare viteză de la Nardò pentru a stabili două recorduri omologate Guinness.

Deschidere pentru public în curând

Pe lângă piesele de referință, muzeul adăpostește și motociclete care au aparținut campionilor din Superbike, iar selecția va fi actualizată în mod constant pentru a oferi vizitatorilor noi exponate la fiecare vizită.

Honda Moto Roma a anunțat că muzeul își va deschide porțile pentru publicul larg în perioada următoare, oferind pasionaților posibilitatea de a parcurge istoria mărcii într-un spațiu dedicat, amenajat într-un stil modern și accesibil.