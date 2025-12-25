Honda lansează tururi ghidate de off-road în Spania pentru sezonul 2026

Honda își extinde oferta de experiențe dedicate motocicliștilor de aventură pentru anul 2026, prin introducerea unor noi vacanțe de riding off-road ghidat în nordul Spaniei. Noile Trail and Off-Road Tours se adresează riderilor care caută ture organizate pe teren accidentat, fără a se ocupa personal de logistică și organizare.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Honda Adventure Centre și se desfășoară în regiunea Santo Domingo de Silos, o zonă cunoscută pentru traseele montane, drumurile neasfaltate și peisajele izolate. Spre deosebire de alte pachete de tip adventure care implică schimbarea frecventă a locației, aceste tururi sunt organizate dintr-o singură bază, ceea ce permite participanților să se concentreze exclusiv pe activitatea de riding.

Tururile au o durată de cinci zile și sunt conduse de Dave Thorpe, triplu campion mondial la motocross și fondator al Honda Adventure Centre din Marea Britanie. Implicarea acestuia indică un program structurat de off-road, adaptat pentru a oferi provocări controlate, cu accent pe siguranță. Grupurile sunt limitate numeric, atât pentru o mai bună gestionare a traseelor, cât și pentru evitarea situațiilor dificile apărute în grupurile mari.

Participanții pot alege între două modele puse la dispoziție de Honda. CRF300L este disponibil pentru riderii cu permis A2 sau categorie completă, în timp ce CRF1100L Africa Twin este rezervat celor cu permis categoria A. Motocicletele sunt incluse în pachet, eliminând necesitatea transportului propriului vehicul sau a închirierii locale.

Pachetul turistic include transferurile de la aeroport, cazare cu pensiune completă într-un hotel de tip boutique și cinci zile de riding ghidat. Prețurile pornesc de la 2.899 de euro pentru varianta cu CRF300L și de la 2.999 de euro pentru Africa Twin. Costul zborului nu este inclus, participanții având libertatea de a-și alege ruta aeriană. Odată ajunși în Spania, organizarea este asigurată integral de Honda și partenerii săi.

Pentru sezonul 2026 sunt programate patru serii de tururi, desfășurate în luna octombrie, în intervalul 4–22 octombrie. Perioada este considerată favorabilă pentru calatorit în regiunea respectivă, datorită condițiilor climatice și stării traseelor.