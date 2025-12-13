Kawasaki anunță planuri oficiale pentru dezvoltarea și producția robotului „Corleo”, un vehicul conceptual de mobilitate montană

Kawasaki Heavy Industries a confirmat că lucrează la un calendar oficial pentru dezvoltarea și producția conceptului Corleo, un vehicul robotizat cu mers patruped, prezentat pentru prima dată în aprilie. Deși producătorul japonez îl descrie drept o soluție de „mobilitate personală off-road”, forma și funcțiile sale l-au făcut rapid cunoscut sub numele neoficial de „cal robot”.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Corleo reprezintă un proiect neobișnuit chiar și pentru industria în care conceptele avansate sunt prezentate în mod regulat. Spre deosebire de alte proiecte experimentale ale marilor producători, Kawasaki a revenit în doar câteva luni cu un set concret de obiective de dezvoltare, anunțând două termene-limită majore ce vizează funcționarea sa în condiții reale și ulterior producția de serie.

Primul obiectiv: funcționare demonstrată la Expo 2030 Riyadh

Kawasaki a precizat că își propune ca, până în 2030, echipa de Business Development să finalizeze o versiune funcțională a robotului Corleo, care să fie utilizată ca vehicul de mobilitate în cadrul Expo 2030 Riyadh. Producătorul nu a oferit detalii cu privire la numărul de unități planificate pentru eveniment, însă a confirmat intenția de a demonstra capacitățile vehiculului în zonele montane sau în spațiile extinse ale expoziției.

Al doilea obiectiv: producție comercială în 2035

Al doilea termen anunțat este anul 2035, când Kawasaki estimează că va putea începe producția comercială a lui Corleo. Compania analizează în prezent direcțiile potențiale de utilizare, menționând mobilitatea și operațiunile de salvare în zone greu accesibile drept scenarii principale. Pe lângă acestea, Kawasaki sugerează că vehiculul ar putea fi adaptat și pentru alte tipuri de transport specializat.

Corleo utilizează o arhitectură de mers pe patru picioare, diferită fundamental de mobilitatea pe roți. În acest context, compania anunță dezvoltarea unui simulator dedicat, care ar urma să fie finalizat până la finalul anului 2027. Datele generate de acest simulator ar putea fi puse la dispoziția industriilor de gaming și e-sports, pentru utilizări ulterioare.

Tehnologie orientată către teren montan și alimentare cu hidrogen

Kawasaki declară că proiectul Corleo va integra un sistem avansat de navigație orientat către utilizarea în zone montane. Acesta va include informații despre starea căilor de acces, prezența animalelor, condițiile meteorologice și rute sigure în timp real.

Vehiculul va utiliza un motor alimentat cu hidrogen pentru generarea de energie electrică, iar stabilitatea și manevrabilitatea vor fi dezvoltate plecând de la experiența acumulată de Kawasaki în domeniul motocicletelor.

Prin publicarea acestui calendar de dezvoltare, Kawasaki aduce în atenție o direcție tehnologică neconvențională, combinând soluții de mobilitate alternativă cu aplicații potențiale în zone dificile și operațiuni speciale.