Kawasaki explorează noi configurații hibride printr-un brevet axat pe răcirea bateriei

Kawasaki continuă dezvoltarea tehnologiei hibride pentru motociclete, iar un nou brevet publicat recent indică direcții suplimentare de extindere a acestui concept. După lansarea modelelor Ninja 7 Hybrid și Z7 Hybrid, constructorul japonez analizează soluții alternative de amplasare a componentelor pentru a îmbunătăți eficiența și răcirea sistemului electric.

Integrarea a două sisteme de propulsie – unul termic și unul electric – într-un șasiu de motocicletă ridică provocări semnificative. Chiar și cu un motor cu ardere internă de capacitate redusă, un rezervor mai mic și utilizarea motorului electric pentru completarea performanțelor, spațiul rămâne limitat. În cazul actualelor modele hibride Kawasaki, motorul electric, bateria și unitatea de control sunt amplasate deasupra transmisiei și sub șa, o soluție care explică ampatamentul mai lung și masa mai ridicată.

Brevetul recent depus propune o reorganizare a acestor componente, diferită de cea utilizată pe modelele existente. Documentația tehnică arată un cadru de tip trellis cu partea frontală extinsă, ceea ce mută capul de direcție mai în față. Radiatorul motorului termic – un bicilindru paralel de 451 cmc, comun actualelor hibride – este coborât, creând spațiu pentru relocarea bateriei în fața chiulasei.

În această poziție, bateria beneficiază de un flux de aer semnificativ mai bun, datorită carcasei cu aripioare de răcire expuse direct curentului de aer. Potrivit descrierii brevetului, această soluție ar putea permite utilizarea funcției E-Boost pentru perioade mai lungi, fără riscul supraîncălzirii bateriei. Pe modelele actuale, E-Boost permite folosirea simultană a puterii maxime a motorului electric și a celui termic pentru scurte accelerații.

Mutarea bateriei eliberează spațiul de sub șa, care este utilizat în noua configurație pentru amplasarea rezervorului de combustibil. Această soluție sugerează un profil general apropiat de cel al unui maxi-scuter. Brevetul menționează explicit existența unor platforme pentru picioare, care se întind de-a lungul motorului și sunt susținute de structura frontală ce fixează radiatorul.

Rezervorul de combustibil este desenat cu o secțiune posterioară curbată, creând un compartiment de depozitare sub șa, suficient pentru un obiect de dimensiunea unei căști. Deși capacitatea de stocare nu ar egala cea a unui maxi-scuter convențional, soluția păstrează un nivel de utilitate ridicat.

Conform documentelor, această arhitectură ar putea fi adaptată unui vehicul cu proporții similare unor modele precum Honda Integra sau X-ADV. Kawasaki nu a confirmat oficial un model de serie bazat pe acest brevet, însă documentația indică interesul companiei pentru extinderea tehnologiei hibride către segmente diferite de cele ale motocicletelor clasice.

Brevetul se alătură altor documente similare depuse anterior, care sugerau variante hibride pentru game precum Eliminator sau Versys, confirmând că producătorul japonez analizează mai multe aplicații pentru acest tip de propulsie.