Kawasaki Z1100: Primele imagini dezvăluie designul modelului 2026

Noi imagini de design înregistrate în Europa confirmă că Kawasaki pregătește lansarea noului Z1100 pentru 2026. Modelul pare să urmeze linia clasică a lui Z1000, retras de pe piață în urmă cu câțiva ani, dar cu o serie de modificări inspirate de actualul Ninja 1100SX.

Elemente de design actualizate

Cea mai vizibilă schimbare față de fostul Z1000 este în partea frontală inferioară, unde panoul chin a fost înlocuit de două panouri laterale separate, fiecare prevăzut cu câte trei fante diagonale. Țevile de evacuare sunt repoziționate, curbandu-se mai în față, mai aproape de roata din față. Rezervorul, șaua, partea frontală și panourile laterale principale rămân identice cu modelul precedent.

Noile desene arată un braț oscilant identic cu cel introdus în 2025 pe Ninja 1100SX, care renunță la sistemul de întinzător excentric al lanțului în favoarea unuia clasic, culisant. Etrierul spate este mutat deasupra brațului oscilant, iar discul de frână a fost mărit de la 250 mm la 260 mm.

Motorul de 1099 cmc confirmat

Imaginile confirmă utilizarea motorului 1099 cmc identic cu cel al Ninja 1100SX, capabil să livreze 134 CP. Acesta este același propulsor folosit și pe Versys 1100, dar cu un silențios de evacuare diferit, specific Z1100. Noua versiune înlocuiește designul mai scurt și mai lat al Z1000, având un suport de evacuare scurtat și o poziționare mai înclinată pentru a crește garda la sol.

Carcasa ambreiajului a fost de asemenea actualizată, reflectând aceeași configurație ca pe Ninja 1100SX și Versys 1100, fiind unul dintre puținele detalii vizuale care diferențiază motorul de 1099 cmc de cel anterior de 1043 cmc.

Suspensii și echipare

Furca față și frânele par identice cu cele de pe Ninja 1100SX, însă amortizorul spate din ilustrațiile CAD nu include reglajul de preîncărcare de la distanță, o caracteristică prezentă pe versiunea sport-touring. Această alegere reflectă faptul că Z1100 nu este destinat transportului de bagaje voluminoase, precum Ninja 1100SX echipată cu set de cutii laterale.

Kawasaki a început deja să prezinte noile culori și actualizări pentru gama sa 2026, ceea ce sugerează că lansarea oficială a lui Z1100 nu este departe.