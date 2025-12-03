KTM anunță datele și locația pentru Europe Adventure Rally 2026: Umbria devine gazda ediției din septembrie

KTM a confirmat perioada și destinația următoarei ediții Europe Adventure Rally, care va avea loc între 7 și 11 septembrie 2026, în regiunea Umbria din Italia. Evenimentul, devenit unul dintre cele mai căutate de posesorii modelelor KTM ADVENTURE, va strânge și de această dată 250 de participanți, locurile epuizându-se tradițional în timp foarte scurt.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Rally-ul, cunoscut pentru atmosfera sa sportivă, își păstrează formatul axat pe parcurgerea de trasee, descoperirea unor zone variate și explorarea pe două roți, mai degrabă decât pe competiție propriu-zisă. KTM subliniază că evenimentul reunește motocicliști de vârste, niveluri de experiență și stiluri diferite, participanții având parte de trei zile de rute variate într-o regiune cu relief și cultură distincte.

După edițiile desfășurate în Portugalia și România, 2026 aduce evenimentul în centrul Italiei, unde KTM promite o experiență completă, în acord cu specificul țării – de la peisaje și gastronomie până la tradiția locală în motorcycling.

Punctul de bază al evenimentului va fi orașul medieval Gubbio, situat pe un versant al Apeninilor. De aici vor porni trei trasee zilnice, gândite în buclă, care vor trece prin zona Lacului Trasimeno – al patrulea ca mărime din Italia –, vor străbate rețeaua densă de drumuri de pietriș din Umbria și vor urca spre culmile masivelor Monte Foce și Nerone. La finalul fiecărei zile, participanții se vor întoarce în Gubbio, unde KTM va organiza seri tematice și momente de socializare.

Înscrierile pentru proprietarii KTM ADVENTURE se deschid pe 20 ianuarie 2026. Organizatorii precizează că traseele vor fi împărțite în trei niveluri de dificultate – Blue, Red și Black –, pentru a acoperi toate categoriile de experiență, de la începători la piloți avansați. Navigarea se va face prin coordonate GPS, însă există și opțiunea participării cu ghid.

Informațiile complete despre ediția din 2026 sunt disponibile pe pagina dedicată a evenimentului, iar înregistrările video ale ediției 2025 din România pot fi consultate pentru a oferi o imagine generală asupra formatului și atmosferei KTM Europe Adventure Rally.