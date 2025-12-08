KTM anunță rechemare pentru modelele 390: actualizare obligatorie a software-ului ECU pentru îmbunătățirea siguranței

KTM a anunțat o acțiune globală de rechemare pentru mai multe modele din gama 390, ca urmare a unor verificări care au indicat posibilitatea opririi motorului la turații joase. Producătorul austriac precizează că situația a fost observată în cazuri izolate, însă intervenția este considerată necesară pentru menținerea standardelor de siguranță și performanță.

Rechemarea vizează următoarele modele:

KTM 390 Duke (ani model 2024–2026)

(ani model 2024–2026) KTM 390 Enduro R, 390 SMC R, 390 Adventure R și 390 Adventure X (ani model 2025–2026)

Potrivit KTM, testele interne de calitate au identificat o condiție care poate conduce, în situații rare, la oprirea motorului la ralanti sau în timpul decelerării. Pentru a preveni acest scenariu, producătorul va aplica o actualizare a software-ului unității de control al motorului (ECU) pentru toate motocicletele afectate.

Actualizarea este menită să reducă semnificativ riscul de oprire a motorului și să îmbunătățească funcționarea generală la turații joase, inclusiv printr-un cuplu mai bun în zona inferioară și o stabilitate sporită a motorului.

Proprietarii vor primi notificări oficiale prin scrisoare și sunt rugați să contacteze un dealer autorizat KTM pentru programarea intervenției. Actualizarea software este gratuită și poate fi realizată exclusiv în rețeaua autorizată a producătorului. KTM precizează că verificarea motocicletelor afectate și lista completă a dealerilor sunt disponibile în secțiunea „Service” de pe site-ul oficial.

Prin această acțiune, KTM subliniază că siguranța, fiabilitatea și încrederea pe termen lung rămân prioritare în dezvoltarea și menținerea motocicletelor sale.