KTM a anunțat o măsură preventivă de siguranță valabilă pe toate piețele, care vizează anumite modele din gama 390, fabricate în anii 2025 și 2026. Producătorul a demarat o acțiune de rechemare în service ce presupune înlocuirea arcului cricului lateral, ca parte a angajamentului său privind siguranța utilizatorilor și menținerea standardelor de calitate.

Modelele afectate de această acțiune sunt:

KTM 390 Adventure R (an model 2025–2026)

KTM 390 Adventure X (an model 2025–2026)

KTM 390 Enduro R (an model 2025–2026)

KTM 390 SMC R (an model 2025–2026)

În urma unor verificări de calitate, KTM a constatat că vibrațiile motorului pot duce, în anumite situații, la ruperea arcului cricului lateral. Potrivit producătorului, această posibilă defecțiune este limitată exclusiv la motocicletele echipate cu cric lateral forjat și nu afectează alte tipuri de cricuri laterale. Deși doar un număr redus de cazuri a fost identificat până în prezent, KTM a decis să acționeze preventiv pentru a elimina orice risc potențial.

Ca urmare, clienții sunt instruiți să se prezinte la un dealer KTM autorizat pentru înlocuirea arcului cricului lateral și montarea unei protecții din cauciuc. Până la efectuarea intervenției, KTM recomandă ca deplasarea către service să se facă prin asigurarea cricului lateral cu un elastic sau o soluție similară, pentru a preveni eventuale probleme în timpul utilizării.

În cazul anumitor motociclete, în timpul vizitei în service va fi montată și o nouă plăcuță de fixare a senzorului cricului lateral. Acest element are rolul de a ajusta domeniul de acționare al comutatorului cricului. Dealerii KTM autorizați vor informa clienții dacă motocicleta lor necesită și această actualizare suplimentară.

Clienții vor fi notificați oficial prin scrisoare și sunt rugați să contacteze un dealer KTM autorizat pentru a programa intervenția. Operațiunea de înlocuire va fi realizată gratuit și exclusiv prin rețeaua oficială de service KTM. Identificarea motocicletelor afectate, precum și lista completă a dealerilor autorizați, sunt disponibile în secțiunea „Service” de pe site-ul oficial KTM.

Prin această acțiune, KTM reafirmă preocuparea constantă pentru siguranța piloților și fiabilitatea produselor sale, subliniind importanța intervențiilor rapide și proactive pentru menținerea performanței și încrederii clienților.