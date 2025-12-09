LS2 actualizează casca accesibilă Rapid III pentru 2026, cu îmbunătățiri aerodinamice și reducere de greutate

Producătorul de echipamente moto LS2 a anunțat o versiune actualizată a căștii sale entry-level Rapid III, model care intră în gamă pentru anul 2026 cu modificări aerodinamice, greutate redusă și o stabilitate superioară la viteze ridicate.

Design revizuit și noi elemente aerodinamice

Noul Rapid III primește un spoiler posterior, element care – potrivit LS2 – contribuie la o mai bună echilibrare aerodinamică. Producătorul afirmă că acest spoiler „îmbunătățește fluxul de aer și crește stabilitatea la viteze mari”, o caracteristică întâlnită de obicei pe căști din segmente de preț superioare.

Această actualizare urmărește să ofere performanțe îmbunătățite fără creșterea costurilor, Rapid III fiind cunoscut drept una dintre cele mai vândute căști integrale entry-level din Marea Britanie.

Preț redus, dotări îmbunătățite

Modelul rămâne în zona accesibilă din punct de vedere buget, cu un preț de 70 euro pentru variantele în culori uni: negru mat, negru lucios, alb și titan. Versiunile cu grafică specială sunt listate la 80 euro.

Casca integrează sistemul de ventilație Dynamic Flow-Through, conceput pentru a direcționa aerul proaspăt prin interior inclusiv în condiții meteorologice variabile.

Confort și opțiuni variate pentru utilizatori

Interiorul este prevăzut cu o căptușeală lavabilă, hipoalergenică și antibacteriană, care promite o evacuare eficientă a umezelii. Pentru o potrivire cât mai adaptată diferitelor conformații, Rapid III este disponibilă într-o gamă extinsă de mărimi, de la XS la XXXL.

Actualizarea adusă modelului pentru 2026 menține Rapid III în categoria căștilor accesibile, dar cu dotări pe care LS2 le descrie drept neobișnuite pentru această clasă de preț.