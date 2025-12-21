LS2 lansează Storm III, noua generație de cască sport-touring, disponibilă din 2026

Producătorul de echipamente moto LS2 a prezentat oficial Storm III, cea mai recentă versiune a popularei sale căști sport-touring, care va intra pe piață la începutul anului 2026. Noul model aduce o serie de actualizări tehnice și de confort, păstrând în același timp poziționarea accesibilă care a consacrat gama Storm.

Carcasa exterioară a fost reproiectată pentru a îmbunătăți nivelul de protecție și beneficiază acum de un sistem de ventilație revizuit, cu prize de aer optimizate și capace transparente. Viziera este de tip quick-release și a fost corectată optic 3D, eliminând distorsiunile vizuale și oferind un câmp vizual mai larg față de generația anterioară.

Storm III este echipată standard cu Pinlock 70 pentru prevenirea aburirii și păstrează parasolarul interior retractabil, o caracteristică deja familiară utilizatorilor Storm II. Sistemul de închidere cu cataramă micrometrică rămâne, de asemenea, neschimbat.

Printre noutăți se numără și perdeaua pentru bărbie, care este acum fixată magnetic, facilitând montarea și demontarea rapidă. Casca este pregătită pentru integrarea sistemelor de comunicație proprietare LS2. Interiorul antibacterian este complet detașabil și lavabil, iar pentru utilizarea pe distanțe lungi a fost adăugat un strat suplimentar de confort.

Actualizările aduse au avut însă un impact asupra greutății, Storm III fiind, în medie, cu aproximativ 70 de grame mai grea decât modelul anterior. LS2 nu a anunțat deocamdată lista completă de accesorii, însă, pe baza generațiilor precedente, sunt așteptate viziere de schimb, parasolare și eventual componente de ventilație în culori diferite.

Noua cască LS2 Storm III va fi disponibilă în 12 variante de culoare și grafică, iar prețurile vor porni de la 139,99 euro pentru versiunile uni. Disponibilitatea în magazine este programată pentru începutul anului 2026.