MAG avertizează: motocicliștii din Londra ar putea avea acces redus, riscuri mai mari și taxe suplimentare în baza unor noi propuneri

Grupul de Acțiune pentru Motocicliști (MAG) trage un semnal de alarmă cu privire la o serie de propuneri de transport pentru Londra, care, dacă ar fi implementate, ar putea duce la pericole sporite, acces redus și taxe suplimentare pentru motocicliști. Organizația îi îndeamnă pe toți cei afectați să își contacteze reprezentanții politici.

Noile măsuri sunt detaliate într-un document de 46 de pagini intitulat „Changing the Narrative” (Schimbarea Narativei), publicat de Caroline Russell, membră a Partidului Verde în Adunarea Londrei. Documentul propune schimbări fundamentale în funcționarea sistemului de transport al capitalei britanice.

Printre recomandările cheie se numără:

Eliminarea excepțiilor de la taxa de congestie pentru motocicliști, prin extinderea taxelor zilnice la toate vehiculele motorizate pe două roți.

pentru motocicliști, prin extinderea taxelor zilnice la toate vehiculele motorizate pe două roți. Introducerea unei taxe de congestie de seară , măsură care ar afecta în special navetiștii care se întorc de la serviciu.

, măsură care ar afecta în special navetiștii care se întorc de la serviciu. Reducerea majorității drumurilor principale la „maximum o bandă pentru traficul auto privat în fiecare direcție”, pentru a face loc pistelor protejate pentru biciclete, pentru care ar fi alocat un buget de 87 de milioane de lire sterline.

Deși acestea sunt momentan doar în stadiu de propunere, Motorcycle Action Group (MAG) avertizează că, dacă ar fi preluate și implementate de Transport for London (TfL), aceste politici ar „dezavantaja sistematic utilizatorii drumurilor care se confruntă cu cel mai mare risc statistic de deces sau vătămări grave – motocicliștii.”

Într-o declarație oficială, Colin Brown, Director de Campanii și Implicare Politică la MAG, a subliniat importanța implicării directe a comunității: „MAG se implică regulat în discuții cu TfL și alți factori de decizie pentru a obține cele mai bune rezultate pentru motocicliști. Suntem aici pentru a reprezenta opiniile motocicliștilor, nu pentru a le spune ce să gândească, așa că încurajăm toți motocicliștii să se implice direct. Poate părea un proces anevoios, dar scrierea către politicieni și răspunsul la consultări sunt vitale pentru a ne asigura că opiniile motocicliștilor răsună puternic pe coridoarele puterii.”