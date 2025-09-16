Merlin lansează gama ThermaVolt – echipament încălzit pentru motocicliștii de iarnă

Producătorul britanic Merlin, cunoscut pentru echipamentele sale moto cu inspirație vintage, a prezentat noua gamă de îmbrăcăminte încălzită electric, ThermaVolt, destinată motocicliștilor care circulă în sezonul rece. Linia include piese interconectabile care pot fi purtate individual sau împreună pentru a asigura încălzirea completă a corpului.

Fiecare articol poate fi conectat direct la sistemul electric de 12V al motocicletei sau alimentat prin acumulatori reîncărcabili de 6.000 mAh, disponibili separat.

Jachetă încălzită ThermaVolt Mid-Layer

Jacheta, cu aspect de fleece, este concepută pentru a fi purtată sub echipamentul obișnuit de protecție. Dispune de șase panouri de încălzire – două pe piept, câte unul pe fiecare braț și două pe spate – și un strat subțire de film reflectorizant termic, care păstrează căldura chiar și după oprirea sistemului.

Există trei trepte de temperatură: scăzută, medie și ridicată. Autonomia pe baterie este de aproximativ 3 ore și 45 de minute pe treapta scăzută, 2 ore și jumătate pe medie și o oră și jumătate pe treapta înaltă. Jacheta este dotată cu patru buzunare cu fermoar și are un preț de aproximativ 270 euro.

Pantaloni încălziți ThermaVolt Mid-Layer

Construiți din aceleași materiale ca jacheta, pantalonii includ opt panouri de încălzire, amplasate pe zona lombară, coapse, tibii și gambe.

Timpul de funcționare pe baterie este similar cu cel al jachetei. Dispun de manșete elastice și capse pentru protecție suplimentară împotriva curentului de aer. Prețul este de aproximativ 222 euro.

Șosete încălzite ThermaVolt

Șosetele din amestec de lână și poliester au panouri de încălzire în zona degetelor și a boltei plantare. Autonomia ajunge până la 9 ore pe treapta scăzută, 6 ore pe medie și 4 ore pe cea înaltă. Fiecare șosetă include un buzunar interior pentru acumulator. Prețul este de aproximativ 117 euro.

Producătorul menționează că, pentru utilizarea simultană a întregului set pe baterii, este recomandată alimentarea fiecărei piese cu acumulator dedicat sau conectarea întregului sistem la motocicletă, pentru a evita reducerea semnificativă a autonomiei.

Mănuși încălzite Merlin Bednell

Alături de gama ThermaVolt, Merlin a lansat și primele mănuși încălzite omologate CE 2. Modelul Bednell este confecționat din piele, are membrană Hipora impermeabilă, căptușeală sherpa-fleece pentru protecție împotriva vântului, strat de microfleece moale, izolație Thinsulate și protecție pentru articulații D3O.

Bateriile sunt incluse, oferind o autonomie de până la 5 ore pe treapta scăzută. Mănușile sunt disponibile în culorile negru și maro, la un preț de aproximativ 294 euro.

Noua gamă este destinată motocicliștilor care doresc să mențină confortul termic în timpul deplasărilor pe timp de iarnă, fără a compromite siguranța sau mobilitatea.