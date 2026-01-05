Motocicletă rară Van Veen OCR 1000 cu motor Wankel, scoasă la licitație în ianuarie 2026 la Las Vegas

O motocicletă extrem de rară, echipată cu un motor Wankel de 100 CP, va fi scoasă la licitație la finalul lunii ianuarie 2026, în cadrul evenimentului organizat de Mecum Auctions la Las Vegas. Este vorba despre un exemplar Van Veen OCR 1000, unul dintre cele mai neobișnuite și exclusiviste modele pe două roți produse în anii ’70.

Modelul Van Veen OCR 1000 a fost lansat într-o perioadă în care soluțiile tehnice neconvenționale atrăgeau atenția industriei moto. Deși a fost considerat exotic încă de la apariție, motocicleta se remarca și prin performanțe care o plasau în zona superbike-urilor epocii. Cu toate acestea, proiectul nu a avut succes comercial, iar între 1976 și 1978 au fost fabricate doar 38 de exemplare.

Deși Henk Van Veen era cunoscut ca importator olandez și pilot de curse pentru mopedele Kreidler, producția în serie mică a modelului OCR 1000 a avut loc în Germania, la Duderstadt, în landul Saxonia Inferioară, sub umbrela Van Veen GmbH. La momentul lansării, prețul unui OCR 1000 varia între aproximativ 24.000 și 28.000 de mărci germane. Ulterior, după 2010, zece motociclete suplimentare asamblate din stocuri rămase au fost oferite la un preț de aproximativ 85.000 de euro per exemplar.

Unul dintre aceste modele va fi disponibil pentru achiziție pe 31 ianuarie 2026, când Mecum Auctions va organiza licitația la Las Vegas, atât fizic, cât și online. Motocicleta oferită este un exemplar din 1978, descris ca fiind într-o stare bună de conservare, cu schema originală de vopsire negru-verde, urme minore de uzură și un rulaj indicat de 8.853 de kilometri. Ultima locație cunoscută a fost colecția Rotary Recycle Collection a lui Sam Costanzo, din Cleveland, Ohio.

Elementul central al modelului Van Veen OCR 1000 este motorul său Wankel. Denumirea OCR provine de la „Oil Cooled Rotors”, indicând faptul că rotoarele sunt răcite cu ulei, pe lângă răcirea cu lichid a motorului. Capacitatea cilindrică totală este de 996 cmc, rotunjită la 1000 în denumirea modelului, fiecare dintre cei doi rotoare având un volum de 498 cmc. Motorul a fost furnizat de compania Comotor, un joint venture între NSU/Audi și Citroën, iar Porsche a contribuit la adaptarea acestuia pentru utilizarea pe motocicletă, inclusiv prin dezvoltarea transmisiei cu patru trepte acționate cu piciorul și a transmisiei finale prin cardan.

Din punct de vedere al performanțelor, Van Veen OCR 1000 livra 100 CP la 6.500 rpm, o valoare considerată remarcabilă pentru anii ’70. Cuplul maxim ajungea la 135 Nm, disponibil la aproximativ 3.000 rpm, iar viteza maximă declarată depășea 200 km/h, caracteristicile fiind completate de funcționarea lină specifică motoarelor Wankel.

Partea de ciclism reflecta standardele sportive ale perioadei, cu un cadru din oțel tip dublu leagăn, basculă din aluminiu cu două amortizoare spate și furcă telescopică pe față. Motocicleta era echipată cu jante din aluminiu turnat, anvelopă față 110/90-18, anvelopă spate 130/80-18, două discuri de frână pe față și un disc pe spate.

Un aspect notabil rămâne masa totală a motocicletei, care depășea 300 de kilograme, respectiv 292 kg fără combustibil, rezervorul având o capacitate de 22 de litri. Acest detaliu subliniază caracterul robust al modelului, atât din perspectivă tehnică, cât și istorică, într-un context în care Van Veen OCR 1000 rămâne una dintre cele mai rare motociclete cu motor Wankel produse vreodată.