MotoGP anunță reduceri semnificative de Black Friday la bilete, produse și servicii pentru sezonul 2026

Organizatorii MotoGP au lansat campania anuală de Black Friday, valabilă în perioada 24–30 noiembrie, cu reduceri aplicate unei game largi de produse și servicii dedicate fanilor competiției. Promoțiile acoperă bilete pentru cursele din 2026, articole de colecție, abonamente VideoPass și pachete de ospitalitate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Campania este lansată la scurt timp după încheierea sezonului 2025 și marchează începutul pregătirilor pentru anul competițional 2026, care va cuprinde 22 de etape, doi debutanți și un nou circuit în calendar.

Reduceri la MotoGP VideoPass

Pentru noul sezon, utilizatorii care își creează un abonament VideoPass beneficiază de un discount de 20 de euro. Abonamentul permite vizionarea live a tuturor etapelor și acces la arhiva completă MotoGP, inclusiv colecția de curse clasice din anii 1990.

Bilete cu reduceri de peste 30%

Fanii care intenționează să urmărească etapele la circuit pot achiziționa bilete cu reduceri de peste 30%. Organizatorii subliniază că sezonul 2026 va oferi numeroase noutăți, iar campania Black Friday le permite suporterilor să își asigure accesul din timp.

Promoții în MotoGP Store

Reduceri de până la 70% sunt disponibile în magazinul oficial MotoGP, unde sunt incluse produse promoționale, îmbrăcăminte și accesorii dedicate fanilor, pregătite pentru sezonul viitor.

Reduceri la pachetele MotoGP Premier

MotoGP Premier oferă o reducere de 10% la pachetele de ospitalitate, care includ acces extins la facilitățile de la circuit și opțiuni de personalizare a experienței pentru un weekend complet dedicat competiției.

Articole de colecție MotoGP Authentics

Fanii pot achiziționa obiecte autentice din paddock, precum componente utilizate în curse, fotografii semnate sau piese de memorabilia, cu reduceri de până la 40%.

Reduceri la jocul oficial MotoGP 25

Jocul oficial MotoGP 25, care include modul de carieră și noul mod Race Off, este disponibil cu reduceri de până la 50%, oferind posibilitatea de a recrea virtual sezonul 2025.

Organizatorii MotoGP recomandă fanilor să profite de oferte înainte de încheierea campaniei, pe 30 noiembrie, în contextul pregătirilor pentru sezonul 2026.