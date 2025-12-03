Motul și MotoGP își prelungesc parteneriatul până în 2030, marcând aproape două decenii de colaborare

Motul și MotoGP au anunțat prelungirea acordului de parteneriat pentru încă cinci ani, până în 2030 inclusiv, extinzând astfel o relație ce durează de peste 15 ani.

Înțelegerea confirmă continuarea colaborării pe multiple planuri, de la prezența vizuală în cadrul sezonului competițional la activările dedicate fanilor, campaniile digitale și rolul de sponsor principal pentru două etape din calendar: Motul Grand Prix of Japan și Motul Grand Prix of Valencia.

Parteneriatul dintre cele două părți s-a concentrat în mod constant pe implicarea publicului, prin proiecte derulate atât la circuit, cât și în mediul online. Activările 360°, inițiativele dedicate pasionaților și campaniile de promovare au urmărit să pună în valoare atât tradiția Motul în motorsport, cât și valorile MotoGP, definite prin competiție, performanță tehnică și inovație.

Andreea Culcea, Chief Brand and Communication Officer Motul, a subliniat direcția strategică a colaborării: „Reînnoirea parteneriatului cu MotoGP demonstrează angajamentul nostru pe termen lung față de competiție și inovație. Participarea la cel mai important campionat de motociclism viteză ne permite să întruchipăm ceea ce înseamnă să fim co-creatori ai performanței, lucrând alături de cei mai buni pentru a depăși în mod constant limitele tehnologiei și pasiunii.”

La rândul său, Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer al Dorna Sports, a evidențiat rolul extins al Motul în ecosistemul MotoGP: „Suntem bucuroși să continuăm colaborarea cu Motul. Sunt un partener de lungă durată și, dincolo de sponsorizare, am construit împreună evenimente pentru fani, campanii dedicate și am lansat produse inovatoare.

Grand Prix-uri precum finala de sezon de la Valencia, unde Motul este sponsor principal, reprezintă un model pentru direcția pe care dorim să o urmăm – un weekend plin de activități care arată clar că Valencia a fost locul unde trebuia să fii. Așteptăm următorul pas în acest parteneriat și colaborarea cu Motul pentru a extinde și mai mult impactul MotoGP.”

Prin noul acord, MotoGP și Motul își propun să consolideze acțiunile comune și să atragă un public tot mai numeros, folosind experiența acumulată în peste un deceniu și jumătate de colaborare.