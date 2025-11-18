Nolan lansează casca inteligentă X-904 UC, dezvoltată în parteneriat cu Quin

Producătorul italian Nolan a anunțat lansarea unei noi căști premium, X-904 UC, realizată în colaborare cu compania americană Quin, specializată în tehnologie de siguranță inteligentă. Modelul a fost prezentat în premieră la EICMA 2025 și marchează debutul unei generații noi de echipamente moto conectate, integrate cu funcții avansate de detecție și analiză a performanței.

Noul model X-904 UC este echipat cu un dispozitiv electronic compact numit Quin Pod. Acesta poate identifica evenimente critice precum accidentele, coliziunile sau alte impacturi severe. În momentul în care detectează un astfel de incident, Quin Pod transmite automat alerte către contactele de urgență ale utilizatorului și, prin sistemul Quin Response System, poate notifica direct serviciile de intervenție din 32 de țări, acolo unde funcția este disponibilă. Sistemul are ca obiectiv reducerea timpului de reacție în situații în care fiecare secundă este esențială.

Pe lângă funcțiile de siguranță, Quin Pod colectează și date referitoare la deplasare, precum viteza, accelerația și frânarea, oferind utilizatorilor posibilitatea de a analiza stilul de condus și de a-și optimiza performanțele.

Lansarea X-904 UC este prezentată de cele două companii drept o îmbinare între filosofia Nolan „Elegance in Engineering” și tehnologia de siguranță inteligentă Quin. Casca este adresată motocicliștilor care parcurg distanțe lungi și caută un nivel suplimentar de protecție și informații în timpul călătoriei.

Reprezentanții Quin subliniază că obiectivul companiei este integrarea inteligenței tehnologice în fiecare deplasare. „Misiunea noastră a fost întotdeauna ca tehnologia să nu se limiteze la detectarea incidentelor, ci să protejeze motocicliștii prin sisteme bazate pe date relevante. Parteneriatul cu Nolan reprezintă un pas important, iar X-904 UC aduce sistemul nostru inteligent în centrul unei căști dedicate explorării și anduranței”, au transmis oficialii companiei.

La rândul său, Nolan descrie noul produs ca pe o continuare a procesului de repoziționare a brandului, prin care casca devine un obiect personal adaptat nevoilor utilizatorului. Producătorul italian afirmă că integrarea tehnologiei Quin în X-904 UC deschide drumul către o gamă viitoare ce va pune accent nu doar pe design, ci și pe siguranță și confort ridicat în utilizarea pe două roți. Casca va face parte din colecția Nolan pentru sezonul 2026 și este fabricată în Italia, la uzina din Brembate di Sopra.