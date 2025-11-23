Norton Motorcycles introduce garanție cu kilometri nelimitați pentru noile modele, valabilă în primele 36 de luni

Norton Motorcycles a anunțat introducerea unei garanții cu kilometri nelimitați pentru gama sa de modele noi, parte a procesului de relansare a mărcii după schimbările majore de proprietate din ultimii ani. Producătorul britanic încearcă astfel să reconstruiască încrederea clienților și să ofere o experiență deținătorilor care să reflecte noua strategie a companiei.

Potrivit Norton, garanția oferită cumpărătorilor de motociclete noi este valabilă indiferent de numărul de kilometri parcurși și poate fi transferată integral către un nou proprietar. Pachetul include și un program extins de asistență rutieră, ce acoperă intervenții rapide prin sisteme de dispecerat optimizate, monitorizare în timp real, asistență pentru continuarea călătoriei, disponibilitate permanentă, precum și servicii personalizate în funcție de profilul proprietarului și tipul motocicletei. Clienții vor avea acces la solicitări digitale de ajutor, urmărirea operațiunilor și administrarea planurilor direct din aplicația Norton.

Singura limitare este perioada de valabilitate: garanția cu kilometri nelimitați se aplică doar în primele 36 de luni de la achiziție. Compania precizează însă că această durată depășește standardele obișnuite din industrie.

Mainak Nandi, Global Director of Aftersales Ownership Experience la Norton, a declarat că serviciile post-vânzare sunt un element central al strategiei de relansare: „Service și dedicarea față de experiența deținerii se află în centrul strategiei noastre Resurgence. Noile produse și noua direcție de brand impulsionează relansarea, dar experiența și serviciile vor continua această călătorie pentru clienții noștri. Rolul nostru este să le reamintim proprietarilor Norton că nu este vorba doar despre un business sau un brand, ci despre un partener în experiența deținerii unei motociclete.”

În plus față de garanția principală, Norton va introduce o garanție de 24 de luni pentru toate piesele originale, o măsură menită să sprijine costurile de întreținere și să contribuie la accesibilitatea motocicletelor produse.

Prin noile politici, Norton urmărește să răspundă contextului economic actual și să ofere clienților un nivel sporit de predictibilitate în ceea ce privește costurile de utilizare, în condițiile în care compania își continuă procesul de reconstrucție a relațiilor cu publicul său.