Primul scuter electric din Grecia aprobat de UE, NOOS, intră oficial pe piață

NOOS, primul scuter electric conceput, proiectat și produs în întregime în Grecia, a fost lansat oficial pe piață după obținerea certificării europene L3e. Modelul este dezvoltat de ECOSHIFT, companie care face parte din grupul Petros Petropoulos, și marchează o etapă importantă pentru industria de mobilitate electrică din țară.

Certificarea europeană permite scuterului să concureze direct cu modelele electrice consacrate la nivel continental, confirmând că tehnologia și ingineria grecească îndeplinesc standardele internaționale. Totodată, NOOS a fost inclus în programul național de subvenții „Kinoumai Ilektrika 3”, ceea ce reduce costul de achiziție pentru utilizatorii urbani interesați să treacă la un mijloc de transport electric.

Un concept bazat pe filosofia „Sustainability+”

Potrivit ECOSHIFT, NOOS este construit în jurul conceptului Sustainability+, o abordare care extinde noțiunea de mobilitate ecologică dincolo de utilizarea unui motor electric. Compania descrie Sustainability+ ca o strategie ce integrează responsabilitatea față de mediu, proiectarea inteligentă și o estetică orientată spre uzul cotidian.

Abordarea include sisteme prietenoase pentru utilizatori, baterii detașabile, design premium adaptat traficului urban și tehnologii care simplifică utilizarea zilnică. Scopul este ca mobilitatea electrică să devină accesibilă, intuitivă și integrată natural în viața de zi cu zi a orașelor.

Debut public la IRONMAN 70.3 Costa Navarino

NOOS a avut prima apariție majoră ca „Official Mobility Partner” în cadrul competiției DEI IRONMAN 70.3 Costa Navarino, desfășurată în Peloponez. În timpul evenimentului, scuterul electric a fost utilizat pentru suport pe traseele de alergare și ciclism, oferind deplasare silențioasă și fără emisii.

Atleții și vizitatorii au putut testa modelul într-o zonă dedicată, având ocazia să experimenteze performanțele tehnice și funcțiile integrate ale scuterului.

Specificații tehnice și dotări

Modelul NOOS City – L3e-A1, echivalent cu 125 cmc, are un preț recomandat de 5.642 euro (TVA inclus, fără aplicarea subvenției). Printre caracteristicile tehnice se numără:

Performanță și autonomie

Putere maximă: 5 kW

Viteză maximă: 80 km/h

1 sau 2 baterii detașabile

Autonomie maximă: 131 km (Dynamic Mode – WMTC)

Frânare CBS cu disc față/spate

Trei moduri de condus + marșarier

Regenerare a energiei la frânare

Dimensiuni

Înălțime: 136 cm

Ampatament: 1350 mm

Șa la 780 mm

Gardă la sol: 175 mm

Lățime: 180 cm

Roți: 110/70/14”

Echipare

Motor Bosch

Ecran TFT color de 8’’

Sistem keyless

Aplicație mobilă și conectivitate 4G/Bluetooth

Posibilitatea utilizării de către mai mulți utilizatori

Crick central și lateral

Porturi USB Type A + Type C

Iluminare LED față/spate

Overtake Mode

Suport opțional

Suspensii spate reglabile

Configurare pentru doi pasageri sau transport de marfă

Prin lansarea NOOS, ECOSHIFT introduce pe piața locală un vehicul electric dezvoltat integral în Grecia, cu certificare europeană și orientat către nevoile mobilității urbane moderne. Modelul marchează o nouă etapă pentru producția de vehicule electrice din țară și pentru extinderea infrastructurii de mobilitate durabilă.