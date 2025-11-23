Producătorul spaniol Macbor anunță extinderea gamei cu trei modele noi și planuri pentru viitoarea serie Eight Mile

Producătorul spaniol de motociclete Macbor a prezentat la EICMA direcțiile sale de dezvoltare pentru următorii ani, care includ lansarea a trei modele noi în 2026 și avansarea a două proiecte din gama Eight Mile. Compania, cu sediul la Barcelona, urmărește consolidarea prezenței sale internaționale și extinderea portofoliului într-un ritm accelerat.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Macbor a intrat pe piața spaniolă în 2017, iar în 2020 a făcut primul pas către internaționalizare, lansându-se în Portugalia. Expansiunea a continuat în 2025, când marca a debutat pe piața franceză, unde a reușit să deschidă peste 40 de dealeri în doar șase luni. În prezent, gama include șase modele, însă numărul lor va ajunge la nouă în 2026 odată cu lansările anunțate oficial.

Modelul central al noilor prezentări este Rockster 710, cea mai mare motocicletă produsă până acum de Macbor. Aceasta devine al patrulea membru al familiei Rockster, alături de versiunile 410, Flat 125 Evo și 125 Evo. Lansarea este programată pentru trimestrul al doilea din 2026. Motocicleta este echipată cu un motor twin de 693 cmc, răcit cu lichid, capabil să dezvolte 72,4 CP la 8.750 rpm și un cuplu de 67 Nm la 6.250 rpm.

Pachetul tehnic include cutie cu șase trepte, ambreiaj slipper și transmisie finală pe curea. Modelul integrează ABS, control al tracțiunii, șa și manșoane încălzite, quickshifter și un afișaj TFT circular de cinci inci cu conectivitate și mirroring. Suspensiile sunt asigurate de o furcă inversată Marzocchi de 37 mm și un amortizor hidraulic lateral cu reglaj al preîncărcării.

Al doilea model anunțat este Shifter 125 Evo, un naked entry-level care dispune de un motor monocilindru de 124,8 cmc, răcit cu lichid, cu o putere de 14,7 CP la 9.500 rpm și un cuplu de 11,3 Nm la 7.000 rpm. Modelul include ABS și control al tracțiunii, o furcă hidraulică inversată de 37 mm și un monoamortizor spate reglabil la preîncărcare.

Al treilea model nou este Montana XR3, poziționat ca o punte între XR5 510 și XR1 125 Evo în gama adventure a mărcii. Motocicleta este propulsată de un monocilindru de 249,2 cmc, răcit cu lichid, ce produce 25,4 CP la 9.000 rpm și 21 Nm cuplu maxim. Suspensiile includ o furcă inversată de 37 mm reglabilă la revenire și un monoamortizor spate hidraulic cu reglaje multiple: compresie, revenire și preîncărcare.

Pe lângă modelele destinate producției, Macbor a prezentat și două proiecte pentru gama Eight Mile. Conceptul Eight Mile 300 este un scrambler echipat cu ABS, TCS, iluminare full LED și un ecran LCD color. Suspensiile sunt formate dintr-o furcă KYB inversată de 41 mm și un monoamortizor cu basculă și reglaj al compresiei. Sistemul de frânare cuprinde două discuri Nissin de 298 mm în față și un disc de 240 mm în spate.

Tot în zona prototipurilor, compania a prezentat noua generație Eight Mile 125 Evo Scrambler, ajunsă la cea de-a treia iterație. Potrivit Macbor, modelul „reinterpretează spiritul autentic scrambler dintr-o perspectivă modernă și tehnologică”. Prototipul dispune de un nou șasiu, furcă hidraulică inversată de 38 mm, monoamortizor cu sistem linkage reglabil la compresie, ecran LCD color, iluminare full LED și un rezervor de 14,5 litri.

Prin aceste lansări și proiecte în dezvoltare, Macbor își accelerează expansiunea și își diversifică portofoliul într-un moment-cheie al evoluției sale pe piețele europene.