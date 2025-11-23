QJ Motor lansează roadsterul SRK 921, un model cu influențe evidente din designul MV Agusta

QJ Motor a prezentat oficial noul SRK 921 Roadster, varianta naked a modelului SRK 921 RR, iar asemănările cu MV Agusta Brutale au atras imediat atenția. Legătura dintre cele două companii nu este întâmplătoare: QJ și MV Agusta au colaborat în trecut, iar noul model păstrează o serie de elemente tehnice și estetice derivate din acea perioadă.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

SRK 921 adoptă însă linii mai ascuțite decât designul tradițional MV Agusta, renunțând la formele sculptate și rotunjite în favoarea unor muchii pronunțate. Rezervorul integrează prize de aer în formă de lame, panourile laterale adoptă un stil rigid, iar partea din spate este condensată în jurul celor două tobe montate sus, sub șaua separată.

Modelul folosește același motor în patru cilindri în linie de 921 cmc preluat de la versiunea RR, dezvoltat pe baza tehnologiei MV Agusta. Propulsorul livrează 127,9 cai putere la 10.000 rpm și un cuplu de 126 Nm la 8.000 rpm, transmis printr-o cutie cu șase trepte și quickshifter bidirecțional. Pachetul electronic include accelerație ride-by-wire, trei moduri de rulare, control al tracțiunii, cruise control și launch control.

Structura motocicletei este construită pe un cadru trellis din oțel cu subcadru din aluminiu și basculă monobraț. Suspensiile sunt asigurate de o furcă inversată Marzocchi de 50 mm complet reglabilă și un amortizor Marzocchi cu rezervor extern. Sistemul de frânare este semnat Brembo, cu etriere Stylema și discuri față de 320 mm. ABS-ul este inclus în echiparea standard.

Motocicleta are roți de 17 inci echipate cu anvelope Pirelli Diablo Rosso, un ghidon lat și oglinzi la capătul acestuia, pregătind o poziție de pilotaj mai relaxată decât cea oferită de modelul carenat. Greutatea declarată este de 217 kilograme cu plinurile făcute, iar șaua se află la 835 mm înălțime. Rezervorul are o capacitate de 15 litri. Modelul dispune de iluminare complet LED și un afișaj TFT color de 5 inci, cu conectivitate Bluetooth, navigație și porturi USB de tip A și C.

SRK 921 Roadster va fi disponibil în culorile roșu sau negru, iar livrările pentru piața europeană sunt programate pentru martie 2026. Producătorul nu a anunțat încă prețul, însă lansarea modelului readuce în discuție influențele designului MV Agusta, vizibile în mare parte a arhitecturii și stilului motocicletei, interpretate de această dată prin abordarea proprie QJ Motor.