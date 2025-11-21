Scoox prezintă Zero X7, un vehicul electric urban cu direcție hub-center și design neconvențional

Scoox, un nou brand chinezesc din segmentul mobilității electrice, a prezentat modelul Zero X7, primul său vehicul pe două roți. Producătorul evită să îl încadreze strict ca motocicletă sau scuter, menționând doar că este un „vehicul electric compact”, proiectat în special pentru mediul urban.

Modelul are dimensiuni reduse: 1,86 metri lungime, 77 centimetri lățime și puțin peste un metru înălțime, cu un ampatament de 1,30 metri. Zero X7 este echipat cu un motor electric Bosch de 3000 wați, aproximativ 4 cai putere, iar Scoox anunță o viteză maximă de circa 90 km/h. Sistemul de frânare dispune de ABS pe două canale, iar producătorul indică posibilitatea existenței unui control al tracțiunii.

Scoox nu a publicat detalii privind capacitatea bateriei, autonomia sau timpul de încărcare. De asemenea, nu a fost confirmat dacă bateriile sunt detașabile. O trapă situată în tunelul central, în fața șeii, pare a fi demontabilă, însă nu este clar dacă aceasta ascunde un pachet de baterii sau doar priza de încărcare.

Una dintre particularitățile modelului este sistemul de direcție hub-center utilizat pentru roata față, diferit de furcile convenționale. În loc ca întregul ansamblu să pivoteze în jurul capului de direcție, roata dispune de un punct propriu de pivotare în zona fuzetului, iar direcția este realizată printr-un mecanism integrat în roată.

Designul exterior include panouri laterale extinse, care pornesc din zona farului și coboară spre partea din spate, până în dreptul axului roții posterioare. În zona spate se află motorul și ansamblul de transmisie. Modelul este prevăzut cu o șa reglabilă pe înălțime, similară sistemelor utilizate la biciclete, precum și cu o combinație de platforme pentru picioare și suporturi rabatabile amplasate sub șa.

Zero X7 include un cockpit digital cu ecran TFT de 7 inci, care afișează datele vehiculului, consumul de energie și funcțiile de asistență. Vehiculul dispune și de conectivitate cu smartphone-ul, inclusiv monitorizare atunci când vehiculul este parcat, notificări privind posibile interferențe externe și sistem de avertizare la tentativă de furt.

Conform producătorului, Scoox Zero X7 va fi lansat pe piața chineză în primul trimestru al anului 2026, iar testele publice vor începe spre finalul anului 2025 în mai multe orașe importante, precum Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen și Chengdu. Compania dezvoltă simultan o rețea de distribuție în aceste zone.

Zero X7 este primul model al noii serii X, destinată în principal utilizării urbane. Scoox anunță că va extinde gama cu o linie sportivă și una orientată spre confortul navetiștilor.