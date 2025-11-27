Shark va lansa prima colecție oficială de căști MotoGP în urma unui nou parteneriat strategic

Producătorul francez de căști moto Shark a anunțat semnarea unui acord de licențiere cu MotoGP, care va permite lansarea primei colecții oficiale de căști dedicate competiției. Noua gamă este programată să debuteze în sezonul 2026 și marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria de 35 de ani a companiei.

Colaborarea a fost prezentată drept un proiect extins, axat pe performanță, inovație și siguranță, nu doar ca o serie de modele cosmetizate cu elemente MotoGP. Shark, a cărei identitate a fost strâns legată de competițiile motociclistice încă de la înființarea sa în 1989, subliniază că implicarea în MotoGP va reprezenta o nouă etapă în dezvoltarea produselor sale.

De-a lungul timpului, brandul a acumulat 79 de titluri mondiale în diverse discipline, iar testarea în campionat — precum în cazul modelului Aeron GP utilizat de Johann Zarco — a fost considerată un laborator esențial pentru inovație.

Prima colecție Shark x MotoGP va cuprinde cinci modele: două căști Aeron GP FIM #2, dezvoltate pentru viitorul standard FIM2, un model Aeron fără spoilerul A2S, precum și două noutăți — Skwal Cup și Skwal Jet Cup. Conform producătorului, gama va oferi nivelul de protecție, confort și performanță specific MotoGP, într-un format adaptat uzului rutier.

Anunțul a fost însoțit de declarații oficiale din partea reprezentanților MotoGP și Shark.

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, a afirmat:

„Această colecție oficială licențiată MotoGP este un simbol puternic al creșterii noastre. Valorile MotoGP — pasiune, emoție, curaj — pot fi acum purtate de fani pe șosea. Shark este un brand istoric, angajat la cele mai înalte standarde de siguranță. Suntem mândri de acest parteneriat.”

La rândul său, Christophe Merkel, CEO 2 Ride, a precizat:

„Este o onoare să creăm această colecție licențiată, fidelă valorilor MotoGP și Shark. Ambiția noastră este clară: să oferim căști premium, inovatoare, care respectă cerințele celui mai înalt nivel al curselor moto.”

Primele produse rezultate din colaborare vor ajunge pe piață în martie 2026, iar acordul dintre Shark și MotoGP se va derula până în 2028.