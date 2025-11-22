Stark Future încheie un parteneriat strategic cu EVE Energy pentru producția noii celule 26120 dedicate motocicletelor electrice

Stark Future a anunțat semnarea unui parteneriat strategic cu producătorul global de baterii EVE Energy, un pas important în direcția dezvoltării motocicletelor electrice de înaltă performanță. Colaborarea vizează trecerea în producție de masă a noii celule cilindrice 26120, un format proiectat special pentru cerințele tehnice ale vehiculelor pe două roți.

Spre deosebire de majoritatea bateriilor utilizate în prezent la motocicletele electrice, derivate din formatul auto 21700, noua celulă 26120 a fost concepută de la zero pentru structura și solicitările termice specifice motocicletelor. Datorită diametrului mai mare, integrarea în lățimea naturală a cadrului unei motociclete permite creșterea densității energetice, eficientizarea răcirii, reducerea masei totale și accelerarea procesului de încărcare.

Directorul executiv al Stark Future, Anton Wass, a explicat că evoluția industriei moto impune depășirea tehnologiilor adaptate din domeniul auto, subliniind că noua arhitectură aduce “capacitate mărită, greutate redusă și timpi de încărcare semnificativ îmbunătățiți”. Prototipurile aflate deja în testare la centrul de cercetare al companiei, lângă Barcelona, indică o densitate energetică de 330 Wh/kg și posibilitatea încărcării ultra-rapide în 10 minute.

Un alt element esențial îl reprezintă utilizarea unui înveliș din aluminiu în locul oțelului, material standard în majoritatea celulelor EV actuale. Această soluție contribuie la disiparea mai eficientă a căldurii și la reducerea greutății, aspecte critice pentru motocicletele cu putere ridicată. Conducerea EVE Energy consideră că noul format ar putea deveni unul dintre cele mai performante la nivel global în ceea ce privește densitatea energetică. Dr. Liu, fondator și președinte al EVE, a subliniat „potențialul extraordinar” al celulei, iar Dr. Zoe Lu, director al departamentului de cercetare, a evidențiat capacitatea acesteia de a redefini standardele pentru electrificarea motocicletelor.

Producția industrială a celulei 26120 este programată să înceapă în 2026, iar Stark Future intenționează să o integreze în viitoarele sale platforme on-road, marcând extinderea companiei dincolo de segmentul off-road în care modelul VARG s-a impus deja. Wass afirmă că proiectul transmite un semnal către industria bateriilor, arătând că “sectorul moto este pregătit să se transforme” și să adopte tehnologii dezvoltate special pentru acest domeniu.

Fondată în 2020, Stark Future s-a remarcat rapid pe piața moto electrică, modelul VARG fiind recunoscut drept cea mai puternică motocicletă de motocross electrică produsă până în prezent. Parteneriatul cu EVE Energy, un lider global în producția de celule cilindrice, consolidează direcția companiei către performanță și inovație în domeniul mobilității electrice.

EVE Energy, fondată în 2001 și listată la bursa din Shenzhen, este în prezent cel mai mare furnizor de baterii cilindrice din China și al patrulea la nivel global, operând multiple gigafabrici în Asia, SUA și Europa. Compania continuă să extindă producția și serviciile pentru piețele internaționale, concentrându-se pe tehnologii avansate pentru aplicații EV.