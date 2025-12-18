Triumph extinde gama 400 cu noile Tracker 400 și Thruxton 400, disponibile din 2026

Triumph Motorcycles a prezentat două noi modele care vor completa gama sa de motociclete de clasă mică începând cu anul 2026: Tracker 400 și Thruxton 400. Noile lansări marchează premiere importante pentru producătorul britanic, atât prin introducerea primului model inspirat din flat track, cât și prin revenirea numelui Thruxton într-o interpretare modernă, destinată unei noi generații de motocicliști.

Ambele modele sunt propulsate de cea mai recentă evoluție a motorului TR-Series de 398 cmc, un monocilindru răcit cu lichid, cu distribuție DOHC și patru supape, care dezvoltă 42 CP la 9.000 rpm și un cuplu maxim de 37,5 Nm la 7.500 rpm. Comparativ cu versiunile anterioare, acest motor oferă o creștere de cinci procente a puterii maxime, un regim de turație mai ridicat și performanțe îmbunătățite în zona superioară a plajei de turații. Transmisia este asigurată de o cutie de viteze cu șase trepte, iar accelerația este controlată electronic prin sistem ride-by-wire.

Tracker 400: debutul Triumph în zona flat track

Noul Tracker 400 reprezintă prima incursiune a mărcii Triumph în segmentul motocicletelor inspirate din competițiile de flat track. Modelul adoptă un design minimalist și agresiv, cu elemente specifice acestui stil: ghidon lat și plat, scărițe repoziționate pentru o postură dominantă și un șasiu dedicat, gândit pentru manevrabilitate și implicare crescută a riderului.

Estetica este completată de rezervorul cu forme sculptate, panoul frontal tip fly screen, șaua cu carenaj posterior, plăcuța laterală cu numărul „400” și roțile turnate din aluminiu, echipate cu anvelope Pirelli MT60 RS cu profil mixt. Tracker 400 va fi disponibil în trei scheme de culoare: Racing Yellow, Phantom Black și Aluminium Silver Gloss.

Suspensia include o furcă inversată de 43 mm cu piston mare și 140 mm cursă pe față, respectiv un amortizor spate cu rezervor extern și reglaj de preîncărcare, cu 130 mm cursă. Sistemul de frânare este compus dintr-un disc față de 300 mm cu etrier radial cu patru pistoane și un disc spate de 230 mm, ambele asistate de ABS. Greutatea motocicletei este de 173 kg cu plinurile făcute, iar înălțimea șeii este de 805 mm.

Din punct de vedere tehnologic, Tracker 400 este echipat cu control al tracțiunii decuplabil, ambreiaj asistat și anti-patinare, precum și un instrumentar format dintr-un vitezometru analogic cu ecran LCD multifuncțional integrat.

Thruxton 400: revenirea unui nume emblematic

Thruxton 400 readuce în prim-plan unul dintre cele mai cunoscute nume din istoria Triumph, reinterpretat într-o manieră contemporană. Modelul păstrează ADN-ul cafe racer prin poziția sportivă la ghidon, carenajul frontal compact, șaua cu capotaj posterior și liniile fluide ale rezervorului, completate de tehnologii moderne și un șasiu optimizat.

Motocicleta este echipată cu ghidoane tip clip-on, montate mai jos și mai înguste decât cele ale modelului Speed 400, precum și cu scărițe poziționate mai în spate și mai sus, pentru o postură specifică cafe racer-elor clasice. Suspensia este compusă dintr-o furcă inversată de 43 mm cu 135 mm cursă și un amortizor spate reglabil, iar anvelopele Pirelli Diablo Rosso IV subliniază caracterul sportiv al modelului.

Thruxton 400 va fi disponibil în mai multe scheme de culoare, printre care Carnival Red Gloss, Pearl Metallic White cu Storm Grey, Metallic Racing Yellow cu Aluminium Silver și Phantom Black cu accente contrastante. Greutatea la plin este de 176 kg, iar înălțimea șeii este de 795 mm.

La nivel de dotări, modelul beneficiază de accelerație electronică, control al tracțiunii decuplabil, ABS, ambreiaj asistat și un instrumentar analogic cu afișaj LCD și port USB-C pentru încărcare.

Declarații oficiale și disponibilitate

Paul Stroud, Chief Commercial Officer Triumph Motorcycles, a declarat că succesul modelelor Speed 400, Scrambler 400 X și Scrambler XC a atras un public nou către marcă, inclusiv motocicliști tineri și femei, confirmând poziția Triumph în acest segment. Potrivit acestuia, noile Tracker 400 și Thruxton 400 vin să extindă această ofertă, oferind mai multă varietate și un caracter distinct fiecărui stil de motocicletă.

Tracker 400 și Thruxton 400 vor beneficia de intervale de service de 16.000 km sau 12 luni și de o garanție globală de doi ani, fără limită de kilometri, care acoperă și accesoriile originale Triumph. În Regatul Unit, Thruxton 400 va fi disponibil din martie 2026, cu un preț de pornire de 6.995 de euro, iar Tracker 400 va ajunge în showroom-uri din aprilie 2026, la un preț de 6.745 de euro.