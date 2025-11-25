Triumph intră în noul Campionat Mondial de Sportbike cu modelul Daytona 660

Triumph Motorcycles a anunțat participarea oficială în ediția inaugurală a Campionatului Mondial de Sportbike, programat să debuteze în 2026, prin sprijin de fabrică acordat echipei PHR Performance și modelului Daytona 660.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Echipa condusă de Peter Hickman îi va alinia la start pe Harrison Dessoy și Fenton Seabright. Ambii piloți provin din British National Sportbike Championship, competiție în care au evoluat în 2025 pe motociclete diferite. Dessoy a concurat pe Daytona 660 alături de PHR Performance, în timp ce Seabright a pilotat un Aprilia RS 660.

Prin această înscriere, Triumph se alătură altor doi producători implicați în noua clasă Sportbike: Yamaha, care va concura cu versiunea actualizată a modelului YZF-R7, și Kawasaki, prezentă cu Ninja ZX-6R.

Performanțele piloților și rolul echipei PHR Performance

Harrison Dessoy a încheiat sezonul 2025 din National Sportbike Championship pe poziția a șasea, după două victorii și două podiumuri obținute alături de PHR Performance, sezon întrerupt prematur din cauza unei accidentări. Colegul său, Fenton Seabright, a încheiat campionatul pe locul al treilea, cu trei victorii și trei clasări pe podium.

Cei doi vor concura în 2026 pe motociclete Triumph Daytona 660 pregătite de echipa PHR Performance, structură cu sediul în Louth.

Relația dintre Triumph și Peter Hickman este una de lungă durată, acesta concurând pe motociclete Triumph la Daytona 200, North West 200 și Isle of Man TT. Hickman a contribuit și la dezvoltarea versiunii de competiție a modelului Daytona 660, pe care Richard Cooper a câștigat în 2024 primul titlu din istoria National Sportbike Championship.

Declarațiile oficiale

Harrison Dessoy a transmis că participarea în noul Campionat Mondial reprezintă „o oportunitate importantă”, mulțumindu-le lui Peter Hickman și echipei Triumph pentru susținere: „Sunt extrem de entuziasmat să iau parte la campania din 2026. A fost un pas mare pentru mine să intru în British Championship, iar acum, după doar un an, să ajung în World Championship este incredibil.”

Fenton Seabright a subliniat că revenirea în cadrul mondial este un obiectiv urmărit de mai mult timp: „Sper ca lucrul alături de Pete Hickman și echipa PHR Performance să îmi permită să lupt pentru victorii și pentru titlu.”

Peter Hickman a declarat că intrarea PHR Performance într-un campionat mondial este o premieră pentru echipă: „Nu a fost un plan inițial, dar oportunitatea a apărut și cred că suntem în cea mai puternică poziție posibilă. Am lucrat cu Daytona 660 timp de doi ani, am câștigat cu Richard Cooper în 2024 și câteva curse în 2025 cu Harrison.”

Steve Sargent, Chief Product Development Officer al Triumph Motorcycles, a precizat că participarea în noul campionat reflectă dorința companiei de a susține tineri piloți: „Harrison și Fenton sunt exemple ale traseului de dezvoltare spre scena mondială, iar Triumph este mândră să sprijine această evoluție. Peter a avut un rol esențial în dezvoltarea Daytona 660 și rezultatele din ultimii ani o demonstrează.”

Prima etapă a Campionatului Mondial FIM Sportbike este programată la Portimão, în perioada 27–29 martie 2026.