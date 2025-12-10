Triumph lansează serviciul online „Reserve My Triumph”, care permite rezervarea directă a motocicletelor din fabrică

Triumph Motorcycles a anunțat introducerea unui nou serviciu digital de rezervare, „Reserve My Triumph”, disponibil inițial în Marea Britanie. Platforma permite clienților să își asigure modelul dorit în culoarea preferată printr-o rezervare online, realizată într-o singură procedură care conectează direct fabrica Triumph cu dealerul selectat.

Noul sistem oferă posibilitatea de a rezerva orice model Triumph, prin selectarea configurării și achitarea unui avans rambursabil, procesat prin dealerul ales. Potrivit companiei, motocicleta este ulterior alocată clientului chiar de către fabrica Triumph, fiind prioritizată pentru livrare rapidă.

Tehnologia integrează sistemele de comandă dintre producător și rețeaua de dealeri, menținând rolul central al acestora în procesul de achiziție, dar facilitând totodată o ofertă mai largă de opțiuni. Platforma va fi extinsă în Europa și pe alte piețe importante începând din primăvara anului 2026.

Taxele de rezervare sunt stabilite în funcție de categorie: 250 de lire sterline pentru modelele standard, 500 de lire pentru edițiile limitate și 150 de lire pentru motocicletele electrice de tineret din gama Triumph TXP. Plățile sunt gestionate prin Stripe, cu respectarea standardelor PCI DSS, iar metodele acceptate includ carduri bancare, PayPal, Apple Pay și Google Pay. Sumele sunt transferate automat către dealerul selectat de client.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer al Triumph Motorcycles, a declarat că noul sistem reprezintă „un pas major înainte în oferirea de confort și încredere clienților”, subliniind că procesul de comandă devine mai simplu și mai sigur, iar clienții pot garanta disponibilitatea modelului și culorii dorite. Acesta a precizat că platforma îmbină flexibilitatea rezervărilor online cu serviciile rețelei de dealeri Triumph.

Gama Triumph continuă extinderea pentru 2026

Potrivit companiei, Triumph are deja 23 de modele noi anunțate pentru 2026, la care se vor adăuga încă șase până în luna martie. Portofoliul acoperă segmentele Modern Classics, Roadsters și Adventure.

În zona entry-level, modelele Speed 400, Scrambler 400 X și Scrambler 400 XC sunt promovate drept opțiuni accesibile, dedicate unei noi generații de motocicliști. Seria Bonneville va primi în 2026 o nouă evoluție, cu tehnologii orientate spre utilizator și elemente stilistice actualizate. Gama Modern Classics include modele precum Bonneville Bobber, Speedmaster, Speed Twin 900 și 1200, Scrambler 900 și 1200 XE/X, precum și versiunile T120, T120 Black și T100.

În segmentul Roadster, noutățile pentru 2026 includ Trident 800, Street Triple 765 RX și Moto2 Limited Edition, alături de modelele deja existente: Trident 660, Daytona 660, Street Triple 765 și Speed Triple 1200 RS/RX.

Pentru motocicletele Adventure, Triumph introduce edițiile Tiger Alpine și Tiger Desert în gamele 900 și 1200, alături de Tiger Sport 660, Tiger Sport 800 și versiunea Tiger Sport 800 Tour.

Participarea Triumph în competițiile off-road a fost marcată de rezultate notabile, incluzând victorii și podiumuri pentru modelele TF 250-X, TF 450-RC, TF 250-E și TF 450-E. Anul 2025 a adus și lansarea modelului TF 450-X, precum și a două motociclete cross-country: TF 250-C și TF 450-C.

Triumph a extins și gama de vehicule electrice pentru tineret, prin introducerea seriei Triumph TXP, dezvoltată împreună cu OSET. Aceasta include patru modele adaptate pentru copii de la trei ani în sus, cu cadre, geometrie și componente concepute specific pentru vârsta și nivelul de experiență al utilizatorilor.